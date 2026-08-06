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Dugotrajni i skandalozni razvod glumaca Joana Grifida i Alis Evans konačno je okončan pred sudom u Los Anđelesu. Iako je sudija doneo odluku da produži zabranu prilaska protiv Alis na još pet godina zbog kontinuiranog uznemiravanja i nasilja nad Joanom i njegovom novom suprugom Bjankom Volas, u finansijskom delu presude pobedu je odnela njegova bivša supruga.

Alis i Joan Foto: Profimedia

Finansijski detalji i alimentacija

Zvezda filma "Fantastična četvorka" moraće da plaća Alis 10 odsto svojih bruto prihoda, odnosno 1.862 dolara mesečno, što je u skladu sa predbračnim ugovorom koji su potpisali pre braka dugog 14 godina.

Pored toga, Grifid nastavlja da plaća 3.579 dolara mesečno za izdržavanje ćerki Ele i Elsi, koje u potpunosti žive sa majkom u Ensinu. Sudija je utvrdio da je Joan preplatio alimentaciju za 27.000 dolara, odbivši njegovu tvrdnju da je reč o sumi od 400.000 dolara, dok je iznos od 168.000 dolara sa privatnog računa pripao Alis, uz ukor jer ga nije blagovremeno prijavila sudu.

Presuda i optužbe za maltretiranje

Joan Grifid je tražio da ne plaća nikakvo izdržavanje bivšoj supruzi zbog psihičke torture i opsežne kampanje uznemiravanja na društvenim mrežama. Sudija Majkl Dž. Konvej je potvrdio da je Alis izvršila porodično nasilje koje je negativno uticalo na Joanovo psihičko stanje i karijeru. Međutim, sudija je naglasio da, iako deluje nepravedno da Alis ima finansijsku korist nakon takvog ponašanja, predbračni ugovor i porodični zakon je štite jer njeni postupci nisu doveli do krivične presude.

Odbrana Alis Evans istakla je da su njeni ispadi započeli u izolaciji tokom pandemije kada je saznala za njegovu vezu sa Bjankom Volas. Njen advokat je naglasio da je Alis ugasila nalog na Tviteru, krenula na terapiju i prestala sa slanjem pretećih poruka, ističući da sada samo želi da mirno nastavi dalje sa svojim životom.

Podsetimo, par se rastao pre pet godina, Joan je od tada verio novu devojku, a informacije koje su izlazile u javnost su, malo je reći - skandalozne! Njegova bivša supruga je na društvenim mrežama "prenosila razvod" - u prvoj objavi pratiocima je napisala da ih je glumac ostavio, misleći na sebe i ćerke, potom da ju je tri godine varao sa sadašnjom verenicom, a na kraju i da "tri godine nije platio alimentaciju".

1/4 Vidi galeriju Joan sa novom izabranicom Bjankom Foto: IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia, MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Tokom 14 godina braka, Alis Evans je na insistiranje Joana Grifida zapostavila svoju glumačku karijeru kako bi ostala kod kuće i posvetila se odgajanju dece. Međutim, nakon što ju je glumac ostavio zbog znatno mlađe koleginice Bjanke Volas, usledila je gorka finansijska borba.

Joan je pred sudom tvrdio da nema prihode i odbijao da plaća pun iznos alimentacije, zbog čega se Alis našla u teškoj materijalnoj situaciji. Prinuđena da se snalazi kako zna i ume dok je sama brinula o ćerkama, glumica je na kraju morala da proda porodičnu kuću na Beverli Hilsu i preseli se u skromniji kraj.

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