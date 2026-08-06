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U Sovjetskom Savezu, gde je tema intimnih odnosa bila pod prećutnom zabranom, jedna devojka učinila je nešto što je zauvek upisalo njeno ime u istoriju. Pristala je da pozira naga fotografu, a te fotografije završile su na stranicama stranog časopisa. Danas ova hrabra žena ima osamdeset godina, ali nije izgubila buntovni duh. O svom teškom životu napisala je knjigu punu iskrenih i intimnih detalja.

Život u provinciji i stvaranje idola

Danas Ljubov Filina živi u Saratovu, iako je njen životni put počeo na sasvim drugom mestu. Rođena je u nemačkom gradu Arnštatu 1946. godine, u sovjetskoj vojnoj bolnici. Njena majka je radila kao vojna medicinska sestra, dok joj je otac bio oficir obaveštajne službe. S obzirom na to da njeni roditelji nisu bili zvanično u braku, nakon završetka rata ona i njena majka su prinudno deportovane nazad u domovinu, odnosno u Sovjetski Savez. Tako se ova buduća manekenka obrela u provincijskom ruskom gradu na obali Volge.

Ljubov Filina
Foto: printscreen/društvene mreže

Kao tinejdžerka pogledala je francusku komediju „Babeta ide u rat“ sa Brižit Bardo u glavnoj ulozi. Čuvena glumica sa raskošnom plavom kosom ostavila je snažan utisak sovjetsku devojku. Filina je čvrsto odlučila da nimalo ne zaostaje za inostranom zvezdom i po svaku cenu je pokušala da iskopira njen izgled.

Jednog dana pojavila se u školi u mini-suknji, čarapama i cipelama sa visokim potpeticama. U to vreme takav izgled bio je nezamisliva drskost. Nastavnici nisu imali razumevanja za njene ambicije, pa je izbačena iz škole.

Brižit Bardo u filmu I Bog stvori ženu
Brižit Bardo u filmu "I Bog stvori ženu" Foto: HA / Hollywood Archive / Profimedia

Potraga za sobom i život u Moskvi

U svojim memoarima Ljubov priznaje da se osećala kao velika sramota za majku, koja je prošla kroz rat. Pošto je ostala bez krova nad glavom, buntovna devojka otišla je u Moskvu u potrazi za boljim životom. U prestonici je upisala pozorišnu školu i zaposlila se u krojačkoj radionici. Noći je provodila po restoranima i kabareima, kao i mnoge mlade glumice koje su sanjale da će ih primetiti neki moćni producent.

Plata u krojačkoj radionici bila je veoma mala, pa je pristala na sumnjivu ponudu za posao. U memoarima bez ustručavanja piše da je pružala intimne usluge predstavnicima partijske nomenklature i pripadnicima državne bezbednosti. Na taj period svog života danas gleda filozofski i smatra da nema razloga da se stidi. Upravo tada ju je zapazio fotograf Anatolij Papšin, koji joj je 1968. godine ponudio da učestvuje u rizičnom fotografisanju.

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Foto: printscreen/društvene mreže

Rezultat Papšinovog rada bile su provokativne fotografije nage devojke. Jedna od njih objavljena je u češkom časopisu, što je izazvalo veliki skandal u Sovjetskom Savezu. Za sovjetsku ženu takav potez bio je nezamislivo smeo. Tako je Ljubov Filina postala prva manekenka u SSSR-u čije su fotografije nagog tela objavljene u stranom štampanom izdanju. Taj događaj zauvek joj je promenio život i doneo veliku prepoznatljivost.

Umetnost i aktivan život

Danas ima 80 godina, ali Ljubov odbija da sebe smatra staricom. Aktivno se bavi slikarstvom, a tokom 2000-ih godina dobila je nagradu za eksperimentalno slikarstvo. Osnovala je i sopstveno erotsko pozorište, a više puta je gostovala na televiziji, uključujući i popularne tok-šou emisije. Kako sama kaže, ne razume stereotipe vezane za godine i veruje da čovek treba da živi punim plućima bez obzira na starost.

Vredi pomenuti i da je čuvena fotografija Ljubov Filine inspirisala stvaranje predstave „Češka fotografija“. U toj predstavi, koja je igrana u pozorištu „Lenkom“, nastupali su Nikolaj Karačencov i Aleksandar Kaljagin. Radnja prati dvojicu fotografa na brodu koji se prisećaju dana kada je nastala fotografija koja je zauvek promenila život glavne junakinje.

(Kurir.rs/ The day)

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