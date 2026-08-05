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Hajdi Klum i njen 16 godina mlađi suprug Tom Kaulicodlučili su da se odmaknu od radne svakodnevice i odu na romantični odmor uz more. Slavna manekenka na društvenim je mrežama podijelila niz intimnih trenutaka s plaže, gde joj je u društvu supruga i njihovog psa društvo pravilo samo sunce, pesak i more.

Na fotografijama i snimcima koje je objavila vidi se kako Hajdi i Tom uživaju u opuštenom danu na plaži. Par se ljubio na peškirima na pesku, odmarao u hladu i provodio vreme sa svojim psom Fricom, koji ih je pratio tokom romantičnog odmora.

Pogledajte u galeriji njihove fotografije sa plaže:

1/4 Vidi galeriju Hajdi Klum, Tom Kaulic na plaži razmenjuju nežnosti Foto: Printscreen/Instagram/HeidiKlum

Sunčanje u toplesu na plaži

Posebnu pažnju privukla je Hajdi, koja se sunčala u toplesu. Dok je ležala na plaži, grudi je prekrila velikim slamnatim šeširom, a na sebi je nosila tek crni donji deo bikinija. Na drugim kadrovima može se videti kako se opušta uz supruga, dok je jedan od trenutaka zabeležio i njihov strastveni poljubac na pesku.

Romantika uz crvene balone i ruže

Romantičnu atmosferu upotpunili su i prizori iz večernjih sati. Hajdi je podelila fotografiju okruženu crvenim balonima u obliku srca, dok ju je Tom iznenadio buketom crvenih ruža i intimnim druženjem uz vino i zalogaje u obliku srca.

Hajdi i Tom zajedno su od 2018. godine, a verili su se krajem iste godine. Tajno su se vjenčali u februaru 2019. dok su nekoliko meseci kasnije organizovali veliko slavlje na jahti kod italijanskog Kaprija.

Ove godine obeležili su petu godišnjicu braka, a tim je povodom Hajdi ranije podelila i video s njihovog venčanja uz poruku: "Srećna godišnjica, ljubavi."

Pogledajte video: Hajdi Klum sa ćerkom