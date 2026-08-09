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Čuvena turska pevačica, Belgin Saralmišer, je rođena 15. jula 1958. godine u Mersinu, kao najmlađe od sedmoro dece. Nakon razvoda roditelja preselila se s majkom u Ankaru, gde je još tokom školovanja pokazala talenat za muziku. Svirala je mandolinu, a nastavnici su prepoznali njen potencijal i savetovali joj da nastavi obrazovanje na konzervatorijumu.

Ipak, sedamdesetih godina je napustila studije i počela da nastupa u klubovima, gde je izvodila džez i popularnu tursku muziku. Uprkos tome što nije završila formalno muzičko obrazovanje, bilo je jasno da će uspeti u muzici, a njen glas i talenat ubrzo su joj otvorili vrata velikih scena.

Uspon jedne od najvećih zvezda Turske

Prelomni trenutak dogodio se 1977. godine, kada je s prijateljima posetila noćni klub F"ejman" u Ankari. Vlasnik kluba Ilhan Fejman primetio je njen talenat i ponudio joj angažman. Bergen je prihvatila i počela da nastupa sa orkestrom "Grupa lokomotiva", s kojim je izvodila tursku muziku i pop.

Kasnije je prešla u klub u Adani, gde joj poslovni početak nije doneo očekivani uspeh. Međutim, upravo tamo upoznala je čoveka koji će joj zauvek promeniti život – Halisa Serbesta.

Serbest je svakodnevno dolazio na njene nastupe i slao joj cveće, a Bergen nije znala da je tada već bio oženjen i da ima troje dece. Kad je otkrila istinu, odlučila je da ga napusti.

– Pri kraju naše veze pronašla sam ženske gaćice u kući. Tad sam bila potpuno skhrana i pobegla sam iz Adane u Ankaru. Čim je saznao da sam pobegla, krenuo je za mnom. Konačno me je pronašao u hostelu. U Izmiru mi je pretio, rekao je: "Baciću ti kiselinu u lice", ali mu nisam verovala – rekla je Bergen tada.

Napad koji joj je promenio život

Nakon bekstva u Izmir, Bergen je pokušala da nastavi svoj život mirno, ali je Serbest nije ostavio na miru. Prema navodima tamošnjih medija, angažovao je čoveka kom je platio da je pronađe.

U noći 31. oktobra 1982. godine, dok je s majkom izlazila iz jednog objekta u Izmiru i pokušavala da uđe u taksi, na nju je bačena azotna kiselina. Napad je ostavio teške posledice – izgubila je desno oko i zadobila ozbiljne povrede lica.

– U tom trenutku sam izgubila vid na oba oka. Jedva da sam bila svesna ičega jer sam bila malo pijana. Mogla sam samo da čujem vriske. "Odvedite je do česme", rekli su u jednom trenutku. Ali vode nije bilo. Voda je tekla u mlazu poput tanke olovke. Pocepali su mi odeću i umotali me čistom. U tom trenutku sve je bilo mračno, nisam mogla ništa da vidim, nisam mogla ni da otvorim oči. Nedugo kasnije stigao je policijski auto. Odveli su me u Univerzitetsku bolnicu Ege – prisetila se.

Posle 45 dana provedenih u bolnici, uz pomoć poznatog plastičnog hirurga Onura Erola, Bergen je uspela da se oporavi. Ipak, stidela se povreda na licu, pa je počela da nosi frizuru po kojoj je ubrzo bila prepoznatljiva: prebacivala je kosu tako da skriva ozlede.

Serbest je uhapšen i osuđen na 13 godina zatvora, nakon što je neko vreme bio u bekstvu. Bergen je u međuvremenu dobila nadimak Žena od bola, po svom albumu koji je postao jedan od najvažnijih u njenoj karijeri.

Nastavila je dalje, ali uz novu dramu

Nakon niza operacija i oporavka, Bergen se vratila muzici. Na nagovor kompozitora Čengiza Ozekera ponovo je počela da nastupa, a albumi su joj doneli veliki uspeh. Godine 1987. osvojila je nagrade Zlatna ploča i Zlatna kaseta za najprodavaniju umetnicu arabeske prethodne godine.

Iste godine snimljen je i film "Žena od bola", inspirisan njenim životom, u kojem je Bergen debitovala kao glumica.

Međutim, problemi u njenom životu nisu prestajali. Tokom jednog nastupa u Adani napao ju je nožem fotograf kluba, ali je preživela sa lakšim povredama.

Nije uspela da umakne svom dželatu

Uprkos uspehu koji je nizala, njen privatni život ponovo je krenuo tragičnim putem. Kada je Serbest 1988. izašao iz zatvora, Bergen je, na opšte zaprepašćenje javnosti, obnovila odnos s njim, a potom se udala za njega 1982. Razveli su se, međutim, u aprilu 1989. godine, a pevačica se nekoliko meseci kasnije vratila na scenu.

Iako je pokušavala da nastavi dalje, Serbestove pretnje nisu prestajale, a na kraju ih je realizovao.

1/5 Vidi galeriju Bergen Foto: printscreen/youtube/TRT Arşiv, printscreen/yotuube/MatSiyah

– Pošto smo te pretnje tako često slušale, nismo im pridavale puno pažnje. Moja ćerka je okrenula leđa cveću pozadi i rekla: "Sve je gotovo, neću ti se vraćati!" kad je čuo to, izvadio je pištolj iz pojasa, vikala sam što sam jače mogla. Ostavio nas je u lokvi krvi i pobegao sa svojim polubratom – ispričala je jednom prilikom njena majka.

Serbest je ubio Bergen 14. avgusta 1989. godine, a ispalio je čak šest metaka. Imala je samo 31 godinu, a sahranjena je u svom rodnom Mersinu, gde njeni obožavaoci i danas mogu da obiđu mesto na kom počiva.

Bergenin ubica je posle zločina pobegao van granica Turske, a uhvaćen je u Nemačkoj i osuđen na 15 godina zatvora. Kazna mu je, međutim, smanjena na samo tri godine zbog dobrog vladanja. S obzirom na to da je prethodno proveo 16 meseci u pritvoru u Nemačkoj i Turskoj, na kraju je osuđen na sedam meseci iza rešetaka.

Bergen sa majkom i mužem koji joj je presudio Foto: printscreen/yotuube/MatSiyah

Život turske pevačice je pretočen u film "Bergen" iz 2022. godine, čija je produkcija bila praćena velikim merama bezbednosti zbog kontroverzi koje je izazvala priča o njenom životu.

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