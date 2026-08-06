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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Spletke u haremu dovode do nesagledivih posledica Foto: Promo

Sadržaj 21. epizode

Sultanija Safije nastavlja da plete mrežu intriga i koristi svaki trenutak kako bi okrenula protivnike jedne protiv drugih. Kada je Halime shvatila da je upala u njenu klopku, bilo je kasno. S druge strane, neočekivani povratak osobe za koju se verovalo da je zauvek nestala budi novu nadu kod Šahina i Mehmeta Giraja i pokreće opasan plan za bekstvo iz tamnice.

Dok je sultan Ahmed odsutan, Halime je primorana da napusti dvor. Sultanija Handan povlači poteze koji će imati ozbiljne posledice po sve u palati, a Kosem se, upozorena da princu Mustafi preti velika opasnost, odlučuje da uradi sve kako bi ga zaštitila. Ubrzo harem postaje poprište haosa, a Dudu teško strada pokušavajući da sačuva mir i spasi nevine.

Mustafi preti velika opasnost Foto: Promo

Kosem se suočava sa možda najtežim iskušenjem do sada, nakon što je došla do saznanja koje bi moglo da razotkrije pravog krivca za krvavi napad. Posle tragičnih događaja u haremu i smrti nevine Dudu, primorana je da odluči da li će ćutati zarad mira na dvoru ili će pred sultanom otkriti sve što zna. Njena odluka mogla bi da odredi sudbinu i onih koje voli i onih koji su je iskoristili u opasnoj igri.

Kada se učini da je najveća opasnost prošla, sultan Ahmed vraća se u Topkapi sa svojom nekadašnjom miljenicom, za koju se verovalo da je zauvek nestala. Saznanje da je živa i da i dalje nosi njegovo dete iznenađuje harem i najavljuje novu borbu za položaj, moć i budućnost dinastije.

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