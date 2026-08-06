Hoće li se otkriti istina posle 30 godina?

Hoće li se otkriti istina posle 30 godina?

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Gotovo tri decenije nakon jednog od najpoznatijih nerešenih ubistava u istoriji muzike, u Las Vegasu počinje suđenje Dvejnu "Kefi Di" Dejvisu, čoveku kog tužilaštvo tereti da je organizovao ubistvo legendarnog repera Tupaka Šakura.

Dejvis (63) je optužen za ubistvo uz upotrebu smrtonosnog oružja, te za delovanje u korist kriminalne bande. U pritvoru se nalazi od kraja 2023. godine, a tokom celog postupka izjašnjava se da nije kriv, piše AP.

Tupak Šakur Foto: Photo12/Columbia Pictures/Eli Reed, Photo 12 / Alamy / Profimedia

Ubistvo koje je obeležilo hip-hop

Tupak Šakur ubijen je 13. septembra 1996, šest dana nakon što je teško ranjen u pucnjavi iz automobila u pokretu u Las Vegasu. Imao je samo 25 godina.

Te kobne večeri, 7. septembra, Tupak se vozio na suvozačevom mestu crnog BMW-a kojim je upravljao suosnivač diskografske kuće Death Row Records, Merion "Šug" Najt. Vraćali su se s bokserskog meča Majka Tajsona i Brusa Seldona, te su bili na putu prema noćnom klubu u kojem je reper trebalo da nastupi.

Na jednom semaforu u blizini Las Vegas Stripa uz njih se zaustavio beli "kadilak" iz kojeg je otvorena paljba. Tupak je pogođen s više hitaca, dok je Najt prošao s lakšim povredama.

Dvejn "Kefi Di" Dejvis Foto: Printscreen/Instagram

Tužioci: Dejvis je organizovao napad

Iako se još uvek ne zna ko je povukao okidač, tužičaštvo tvrdi da je upravo Dejvis bio osoba koja je organizovala napad i obezbedila oružje korišćeno u ubistvu.

Istražitelji ističu kako je bio u "kadilaku" iz kojeg se pucalo, te da je jedan od retkih učesnika događaja koji je još živ.

Slučaj je godinama bio bez pomaka, sve dok Dejvis nije počeo javno da govori o svojoj ulozi. U brojnim intervjuima, ali i u autobiografskoj knjizi objavljenoj 2019. godine, opisivao je okolnosti pucnjave, što je policiji omogućilo da ponovo otvori istragu.

Tužioci smatraju da bez njegovih izjava verovatno nikada ne bi bila podignuta optužnica.

Odbrana tvrdi da nema dokaza

Dejvisovi advokati odbacuju optužbe i tvrde da ne postoji nijedan direktan dokaz da je njihov klijent naredio ubistvo. Smatraju kako se optužba bazira na iskazima osoba koje nisu bile na mestu događaja, te osporavaju verodostojnost njegove knjige, za koju navode da je delom fikcija i da ju je napisao u saradnji s koautorom.

Takođe tvrde da je intervju koji je Dejvis dao federalnim istražiteljima trebalo da ostane poverljiv, te nije smeo da se koristi kao dokaz na sudu.

Foto: Profimedia

Sve je navodno počelo nekoliko sati ranije

Prema optužnici, motiv ubistva bila je osveta. Tužioci tvrde da su Tupak i njegovi saradnici nekoliko sati pre pucnjave u hotelu MGM Grand fizički napali Dejvisovog nećaka Orlanda "Bejbi Lejna" Andersona.

U svojoj knjizi Dejvis piše da je upravo taj sukob bio trenutak kada je, kako navodi, "pređena granica".

U autobiografiji takođe tvrdi da je tokom vožnje predao pištolj osobama na zadnjem sedištu "kadilaka". Opisao je kako je, kada su se približili BMW-u, pomislio da Tupak poseže za oružjem, nakon čega je jedan od putnika sa zadnjeg sedišta otvorio vatru.

Foto: Profimedia

Međutim, penzionisani detektiv policije Las Vegasa Kliford Mog izjavio je da u automobilu u kojem su bili Tupak i Šug Najt nije pronađeno nikakvo oružje.

Porodica se nada istini

Za Tupakovu porodicu suđenje predstavlja emotivan povratak u događaje koji su obeležili njihove živote.

Njegov polubrat Mauris "Moprim" Šakur rekao je da ništa ne može da vrati Tupaka, ali se nada da će sudski proces napokon rasvetliti šta se dogodilo.

"I dalje se nadam poštenom suđenju i tome da ćemo saznati istinu", poručio je.

Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia

Dodao je i kako smatra da bi trebalo dodatno istražiti tvrdnje o mogućoj povezanosti Šona Didija Kombsa s celim slučajem. Dejvis je u svojoj knjizi tvrdio da je Kombs želeo smrt Tupaka Šakura i Šuga Najta, ali poznati muzički mogul godinama odbacuje bilo kakvu umešanost u ubistvo.

Sukob koji je podelio hip-hop

Prema svedočenjima iz istrage, ubistvo je bilo vrhunac dugogodišnjeg sukoba između diskografskih kuća Death Row Records i Bad Boy Records i njihovih povezanih uličnih bandi.

Death Row, za koji su nastupali Tupak, Snup Dog i Dr Dre, povezivao se s bandom Mob Piru, delom organizacije Bloods. S druge strane, Bad Boy Records, čiji je osnivač Šon Didi Kombs, imao je veze s bandom South Side Compton Crips, kojoj je pripadao i Dejvis.

Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Nasleđe koje traje

I gotovo 30 godina nakon smrti, Tupak Šakur ostaje jedna od najvećih ikona hip-hopa. Tokom karijere prodao je više od 75 miliona albuma širom sveta, a pesme poput "California Love", "Changes" i "Dear Mama" i danas su među najpoznatijima u žanru.

Muzički istoričari smatraju da je malo koji izvođač u tako kratkom periodu ostavio toliko dubok trag u popularnoj kulturi kao Tupak, čiji tekstovi o ljubavi, porodici, društvenim nepravdama i životu na ulici i dalje odjekuju među novim generacijama slušalaca.

(Kurir.rs/ Net.hr)

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