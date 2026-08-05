Deca ga se odriču, ali on ne odustaje: Bred Pit ponovo napao Anđelinu, pravdu traži na sudu!
Bred Pit i Anđelina Džoli su godinama važili za skladan par sve dok nisu objavili da se rastaju. Onda je brakorazvodna parnica nekada jednog od najlepših parova Holivuda trajala nekoliko godina, a u okviru nje je izneto dosta prljavog veša.
Nakon što se bura malo stišala nakon razvoda krajem 2024. godine, jedno po jedno dete se odriče prezimena Pit i svakog kontakta sa ocem.
Ipak, čini se da sve ovo nije dovoljno Bredu Pitu i da ga dešavanja poslednjih godina nisu iscrpela, već je odlučio da ponovo ukrsti "koplja" sa sada bivšom suprugom u sudnici.
Naime, glumac Bred Pit traži od suda da naloži glumici Anđelini Džoli da dostavi dokumente koji pokazuju njene prihode od 2017. do 2019. godine.
Pretpostavlja se da je ovakav njegov postupak podstaknut Anđelininim izjava u javnosti da je "uglavnom stavila karijeru na pauzu" i odustala od „godina kompenzacije“ nakon njihovog razlaza 2016. godine.
Glumica je navodno pristala da dostavi finansijske dokumente od 2017. do 2021. godine, ali je očigledno dostavila dokumenta samo za 2020. i 2021. godinu.
Advokati Breda Pita tvrde da Anđelina Džoli krije određena finansijska dokumenta uprkos tome što je pristala da ih dostavi.
- U Anđelininoj unakrsnoj tužbi se navodi da je, nakon razvoda 2016. godine, stavila svoju karijeru na čekanje, „odustajući od godina kompenzacije“; da je Pit imao „značajan uticaj i kontrolu“ nad njom, delimično zbog njenog finansijskog stanja u to vreme; i da je do 2019. godine zaključila da treba da proda svoj udeo u vinariji Miraval kako bi stekla „finansijsku nezavisnost“ od njega- navodi se u Pitovom podnesku.
- Dana 23. februara 2026. godine, Džoli je povukla i svoj pristanak da dostavi deklaracije u skladu sa zahtevima br. 81 i 82 za ceo period 2017-2021. i svoj pristanak da dostavi izjave o učešću iz istog perioda.-
Oni tvrde da je umesto toga dala „dodatne odgovore kojima je ograničila svoju dostavu na 2020. i 2021. godinu, a kasnije je dostavila i izjave o učešću u dobiti i poreske prijave samo za te dve godine.“
Sada advokati traže da dostave dokumenta koja pokazuju njene godišnje izjave o prihodima i učešću u dobiti od 2017. do 2019. godine.
- Tužioci su ranije predložili da Džoli navede da nije bila pod ekonomskim pritiskom pre 1. januara 2020. i da Bred Pit nije vršio ekonomsku prinudu na nju od 2017. do 2019. Džoli je to odbila.-
Ona je takođe odbila i da se ograniči obim njenog svedočenja u vezi sa zaradom, a umesto toga je potvrdila da je Bred Pit koristio Miraval kao polugu da je kontroliše i da njena odluka da stavi karijeru na čekanje utiče na to zašto je predloženi sporazum o neotkrivanju informacija navodno bio zloupotreba.
Stoga stranke nisu rešile taj spor, pa nam ostaje da vidimo kako će stvari dalje odvijati.
(Kurir.rs/Glossy)
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