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Bred Pit i Anđelina Džoli su godinama važili za skladan par sve dok nisu objavili da se rastaju. Onda je brakorazvodna parnica nekada jednog od najlepših parova Holivuda trajala nekoliko godina, a u okviru nje je izneto dosta prljavog veša.

Nakon što se bura malo stišala nakon razvoda krajem 2024. godine, jedno po jedno dete se odriče prezimena Pit i svakog kontakta sa ocem.

Ipak, čini se da sve ovo nije dovoljno Bredu Pitu i da ga dešavanja poslednjih godina nisu iscrpela, već je odlučio da ponovo ukrsti "koplja" sa sada bivšom suprugom u sudnici.

Naime, glumac Bred Pit traži od suda da naloži glumici Anđelini Džoli da dostavi dokumente koji pokazuju njene prihode od 2017. do 2019. godine.

Bred Pit Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Pretpostavlja se da je ovakav njegov postupak podstaknut Anđelininim izjava u javnosti da je "uglavnom stavila karijeru na pauzu" i odustala od „godina kompenzacije“ nakon njihovog razlaza 2016. godine.

Glumica je navodno pristala da dostavi finansijske dokumente od 2017. do 2021. godine, ali je očigledno dostavila dokumenta samo za 2020. i 2021. godinu.

Advokati Breda Pita tvrde da Anđelina Džoli krije određena finansijska dokumenta uprkos tome što je pristala da ih dostavi.

- U Anđelininoj unakrsnoj tužbi se navodi da je, nakon razvoda 2016. godine, stavila svoju karijeru na čekanje, „odustajući od godina kompenzacije“; da je Pit imao „značajan uticaj i kontrolu“ nad njom, delimično zbog njenog finansijskog stanja u to vreme; i da je do 2019. godine zaključila da treba da proda svoj udeo u vinariji Miraval kako bi stekla „finansijsku nezavisnost“ od njega- navodi se u Pitovom podnesku.

Vinarija Miraval Foto: NO CREDIT / Visual / Profimedia

- Dana 23. februara 2026. godine, Džoli je povukla i svoj pristanak da dostavi deklaracije u skladu sa zahtevima br. 81 i 82 za ceo period 2017-2021. i svoj pristanak da dostavi izjave o učešću iz istog perioda.-

Oni tvrde da je umesto toga dala „dodatne odgovore kojima je ograničila svoju dostavu na 2020. i 2021. godinu, a kasnije je dostavila i izjave o učešću u dobiti i poreske prijave samo za te dve godine.“

Sada advokati traže da dostave dokumenta koja pokazuju njene godišnje izjave o prihodima i učešću u dobiti od 2017. do 2019. godine.

- Tužioci su ranije predložili da Džoli navede da nije bila pod ekonomskim pritiskom pre 1. januara 2020. i da Bred Pit nije vršio ekonomsku prinudu na nju od 2017. do 2019. Džoli je to odbila.-

Anđelina Džoli Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Ona je takođe odbila i da se ograniči obim njenog svedočenja u vezi sa zaradom, a umesto toga je potvrdila da je Bred Pit koristio Miraval kao polugu da je kontroliše i da njena odluka da stavi karijeru na čekanje utiče na to zašto je predloženi sporazum o neotkrivanju informacija navodno bio zloupotreba.

Stoga stranke nisu rešile taj spor, pa nam ostaje da vidimo kako će stvari dalje odvijati.

VIDEO: Bred Pit