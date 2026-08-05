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Glumac Skot Istvud je jedno od osmoro dece čuvenog Klinta Istvuda, a drugo koje filmska legenda ima sa stjuardesom Džoselin Rid.

Na početku karijere Skot je koristio majčino prezime, jer nije želeo da bude "nepo" beba.

Glumac iz filma „Fast X“ proveo je svoje formativne godine na Havajima sa majkom, stjuardesom, sve dok nije bio izbačen iz srednje škole zbog "prvog preduzetničkog iskustva" prodaje marihuane kao tinejdžera.

Skot Istvud Foto: SGP / Sipa USA / Profimedia

Kada je poslat da živi sa svojim ocem filmskom zvezdom u malom primorskom gradu Karmel u Kaliforniji, priznao je da je to bilo daleko od holivudskog načina života, objasnio je u emisiji Armchair Expert With Dax Shepard.

- On jednostavno nije materijalni čovek- rekao je Istvud o oskarovcu, koji je tada imao 70 godina.

- On dolazi iz veoma drugačije generacije. Morate zapamtiti da je rođen 1930. godine, tako da je video prave padove Velike depresije i to mu je zauvek ostalo u sećanju.-

Nakon srednje škole, mlađi Istvud se preselio oko 320 kilometara južno da bi studirao na Gradskom koledžu Santa Barbare, gde je radio kao barmen - i išao je svuda biciklom.

- Tata nije hteo da mi kupi auto. Ja sam pokušao da ga nagovorim, ali to nije prošlo dobro - otkrio je Skot Istvud.

Iako je u to vreme bio „besan“, osvrćući se, priznao je da je teška ljubav verovatno "bila najbolja" iz nekoliko razloga.

Skot Istvud ističe da je na ovaj način naučio "vrednost vremena i novca" tako što nije imao pravo na materijalnu stvar.

- Mislim da je to glavna lekcija koju je želeo da znam, da ovako nešto ne raste na drveću i da je bolje da izađeš i zaradiš to.-

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