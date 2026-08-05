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Antonio Banderas je naučio da ceni svaki sitan trenutak u životu, a umalo je umro da bi došao do tog saznanja. Srčani udar iz 2017. godine ostavio je Banderasa (66) motivisanim da napravi velika odricanja i promene, od prestanka pušenja do povratka u rodni grad Malagu u Španiji.

Pre skoro jedne decenije, glumac je bio kod kuće u Sariju, u Engleskoj, kada je počeo da oseća bolove u grudima. Njegova dugogodišnja devojka Nikol Kimpel brzo mu je dala aspirin pre nego što je stigla hitna pomoć i prevezla ga u bolnicu, gde je podvrgnut hitnoj operaciji tokom koje su mu lekari ugradili tri stenta.

Foto: Lorenzo Carnero / Zuma Press / Profimedia

„Uvek vam je u glavi da ćete umreti“, kaže on za magazin PEOPLE u ovonedeljnom izdanju. „Ali kada vam se to desi tako blizu, to je neverovatno jasan podsetnik koliko ste glupi što gubite vreme na stvari koje ne zaslužuju da budu u vašem životu.“

Među stvarima koje su izborile čvrsto mesto u njegovom životu jeste i njegovo voljeno pozorište Teatro del Soho CaixaBank u Malagi, gde producira predstave i mjuzikle. Takođe je uložio novac u nekoliko poznatih restorana širom grada.

„Istina je da su hrana i gastronomija deo kulture“, kaže on. Banderas ima priliku da se u to uveri i kroz svoju novu ulogu u biografskom filmu Tony, u kom glumi kuvara koji oblikuje rani život pokojnog Entonija Burdena (koga igra Dominik Sesa).

Antonio Banderas na venčanju svoje ćerke Stele Foto: José Ruiz / Zuma Press / Profimedia

„Nisam lično poznavao Entonija Burdena, ali sam smatrao da je [njegova putopisno-kulinarska emisija No Reservations] bila prelepa emisija koja zapravo nije bila o kuvanju, već o životu“, kaže glumac.

„A moj lik zasnovan na Burdenovom mentoru Ćiru Kociju bio je dobar čovek. Neko ko ima šta da kaže. A pošto i sam imam osam restorana, i ja sam malo u tom svetu. Bilo je gotovo nemoguće reći 'ne' ovakvom projektu.“

Glumac, koji je karijeru započeo radeći sa čuvenim rediteljem Pedrom Almodovarom u rodnoj Španiji pre nego što se probio u SAD ulogama u filmovima Kraljevi mamba iz 1992. (kao muzičar koji beži sa Kube) i Filadelfija iz 1993. (kao odani partner Toma Henksa), ističe da je ispunjen zahvalnošću za svoj život u Španiji.

„To su bile prelepe, uzbudljive godine u Los Anđelesu, ali uvek sam imao osećaj privremenosti, da to neće trajati ceo moj život. Znao sam da ne treba da budem u Malibuu, već u Malagi“, kaže on. „Ljudi žive kao da neće umreti. Skupljaju stvari. Ja ne želim ništa da skupljam. Jedino što me sada zanima jeste samo iskustvo življenja.“