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Bivša manekenka Nastasija Urbano, koja ima blistavu karijeru iza sebe, danas živi daleko od glamuroznog života. Iako je za samo 20 radnih dana godišnje zarađivala milion dolara, danas je njeno bogatstvo nestalo i živi praktično kao beskućnica.

"Radila sam za sve časopise, svi su me voleli. Zaradila sam milion dolara za godinu dana, a radila sam samo 20 dana te godine, i to se ponovilo tri ili četiri godine. Imala sam sve, živela sam kao kraljica - ispričala je nekadašnja manekenka za španski "El Periodiko".

Foto: Printscreen Facebook

Kako je objasnila, glavni krivac za njen finansijski slom bio je bivši suprug, kog je godinama izdržavala.

Slava, novac, najbolji klubovi u Njujorku i na Ibici, odmarališta Azurne obale i lično upoznavanje sa najboljim svetskim dizajnerima. Svet joj je bio pod nogama. Ali, kako kaže stara španska poslovica: "Nikad se ne zna koji će se stepenik ispostaviti trulim.“ Za nju je taj stepenik bio iznenadna ljubav. Čak i danas, Nastasija Urbano ne želi da govori o detaljima kako je upoznala svog muža žigola, samo ponavljajući da se osećala van sebe. Ljubav ju je preplavila i nije mogla da misli ni na šta drugo osim na to da bude sa NJIM. Vrlo brzo, manekenka je rodila dvoje dece.

"Finansirala sam naš životni stil, a on me ostavio samo s odećom na sebi. Sve je plaćao mojim novcem. Samo dva dana nakon što sam ga upoznala, hteo je da mu kupim BMW, a ja sam mu, glupača, potpisala ček. Bila sam zaljubljena" ispričala je Nastasija.

Prvo je prodala kuću, zatim automobile, a onda i sam život. Nakon što je završila svoju manekensku karijeru, njena ušteđevina je trebalo da joj obezbedi lep život do penzionerskih dana, ali do 55. godine, Nastasija Urbano je ostala bez ičega. Njen muž je na kraju pronašao bogatu ljubavnicu i uselio se kod nje, a Nastasja je počela da luta između iznajmljenih stanova. Zbog svega toga, Nastasija je počela da ima problema sa mentalnim zdravljem zbog kojih nije bila jasna kako da nastavi dalje, fokusirajući se umesto toga na sadašnjost. Prijatelji joj nisu pomagali, deca su joj bila daleko, a Nastasja se stidela da prizna da se našla u tako teškoj situaciji. Spavala je u haustorima, jer su joj pružali krov nad glavom i pristup 24/7.

Izbacivali je iz stanova, noći provodi kod prijatelja

Otkrila je i da su je stanodavci više puta izbacivali iz stana jer nije mogla da plati kiriju. Danas je, kako kaže, prinuđena da se seli od jednog do drugog prijatelja u nadi da će joj ustupiti kauč makar na jednu noć.

"Želim da me deca vide u drugačijem svetlu. Želim da se oporavim kao osoba, želim da budu ponosni na mene - istakla je bivša manekenka.

Kada su se pojavile vesti o teškoj životnoj situaciji nekada slavne Nastasije, grupa njenih bivših kolega i prijatelja odlučila je da joj pomogne da ponovo stane na noge.

Niko ne bi pomislio da je ovo moguće. Nas su tretirali kao princeze, ali nju kao boginju. Nije ovo zaslužila. Pomoći ćemo joj čim budemo razgovarali sa njom i saznali šta joj je potrebno - rekla je bivša manekenka Rut Šuler, a ubrzo su se i ostale kolege priključile akciji pomoći.