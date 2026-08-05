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Princeza Eugenija je rodila treće dete, što je dovelo do promene u redosledu nasleđivanja britanskog trona.

Naime, Eugenija (36) i njen suprug Džek Bruksbank (40) dobili su devojčicu 3. avgusta. Njihova ćerka pridružila se starijoj braći Ogustu (5) i Ernestu (3).

Iako deca princeze nemaju kraljevske titule, sva se nalaze u redosledu nasleđivanja trona. Njena ćerka, čije ime nije odmah objavljeno uz vest o rođenju, sada zauzima 15. mesto u redu za tron.

Rođenje trećeg deteta princeze Eugenije znači da se njen stric princ Edvard, najmlađi sin kraljice Elizabete, pomera naniže na 16. mesto. Deca princa Edvarda, princeza Ana zajedno sa svojom decom i unucima, kao i svi koji ih slede, takođe su se pomerili za jedno mesto. Princeza Eugenija se trenutno nalazi na 12. mestu u redu nasleđivanja, a za njom slede njeno troje dece po redosledu rođenja.

Kralj Čarls je trenutni britanski monarh, dok je njegov stariji sin, princ Vilijam, njegov prestolonaslednik. Iza Vilijama u redu nasleđivanja odmah slede njegovo troje dece: princ Džordž, princeza Šarlot i princ Luj. Princ Hari potom zauzima peto mesto, a za njim slede njegovo dvoje dece: princ Arči i princeza Lilibet.

Najnovija promena u redu nasleđivanja još nije ažurirana na zvaničnom sajtu kraljevske porodice. U prošlosti je bilo potrebno nekoliko nedelja ili meseci nakon dolaska nove bebe da bi se te izmene unele. Zahvaljujući Zakonu o nasleđivanju kruni iz 2013. godine, ćerku princeze Eugenije i Džeka neće preteći mlađi brat ukoliko ga jednog dana dobije. Ovaj zakon je zamenio prvenstvo muških potomaka apsolutnom primogeniturom, što znači da najstarije dete nasleđuje tron pre mlađe braće ili sestara, bez obzira na pol, za sve rođene posle 28. oktobra 2011. godine.

U zvaničnom saopštenju navodi se: „Njeno kraljevsko visočanstvo princeza eugenija i g. Džek Bruksbank sa zadovoljstvom objavljuju bezbedan dolazak svoje ćerke, rođene u ponedeljak, 3. avgusta 2026. godine u 18.20 časova, u bolnici u Lisabonu, u Portugaliji. Beba je rođena sa težinom od oko 2.970 grama.“

„Njihova veličanstva kralj i kraljica i drugi članovi kraljevske porodice bili su oduševljeni kada su obavešteni o ovoj vesti“, nastavlja se u saopštenju. Princeza Eugenija je takođe podelila istu fotografiju na svom ličnom Instagram profilu, napisavši: „Džek i ja smo tako uzbuđeni što možemo da najavimo našu devojčicu Bruksbank!! Beskrajno smo zaljubljeni u našu malenu.“