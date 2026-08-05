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Ćerka slavnog kuvara Džejmija Olivera, Popi Hani Oliver, uskoro će stati na ludi kamen. Radosnu vest podelila je Džejmijeva supruga Džuls Oliver, koja je u sredu na Instagramu objavila fotografije i snimke veridbe njihove najstarije ćerke.

Popin dugogodišnji dečko Ben zaprosio ju je posle pet godina veze.

Presrećna Džuls uz objavu je napisala emotivnu poruku:

„Ovo je verovatno jedan od mojih omiljenih snimaka koje sam do sada objavila. Naša prva beba, Popi Hani, se udaje. Toliko smo uzbuđeni, ponosni i srećni. Bene, svi te obožavamo. Nisam ni slutila, dok smo useljavali Popi u njenu drugu studentsku kuću i dok sam se mučila da sastavim policu za cipele, da si ti zapravo bio toliko zamišljena zbog mladića koji se upravo doselio u stan pored. Pet godina kasnije pronašla si svoju srodnu dušu. Jedva čekamo novo poglavlje vaših života. Volimo vas.“

Foto: Printscreen/Instagram/jamieoliver

Ponosni otac Džejmi Oliver oglasio se na svom Instagram storiju kratkom, ali emotivnom porukom:

„Srećna veridba, moja devojčice Popi i Bene. Presrećan sam zbog vas. Kakav divan trenutak.“

Na snimku koji je porodica objavila vidi se kako Ben kleči na jedno koleno i prosi Popi na plaži u trenutku zalaska sunca.

Pored Popi, Džejmi i Džuls imaju još četvoro dece – Dejzi Bu (23), Petal Blosom (17), Badi Ber (15) i Rivera Roketa (9).

Džejmi Oliver Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Ljubav je počela na fakultetu

Ben i Popi upoznali su se tokom studija na univerzitetu, a nakon diplomiranja zajedno su otputovali u Australiju, gde su nekoliko meseci putovali.

Još 2024. godine Džejmi je otkrio da je Popi priredila veliko iznenađenje svojoj majci kada se vratila kući posle višemesečnog putovanja sa Benom.

„Bilo je veoma emotivno. Ostala je prvo u Londonu da se odmori od džet-lega, sredila se, a onda smo je odveli kući. Džuls nije imala pojma da dolazi“, ispričao je tada slavni kuvar.