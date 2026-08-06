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Dok je stajala ponovo ispred kapije čuvenog imanja "Neverland" nakon više od dve decenije, bivša detektivka Rubi Volf nije mogla da zadrži suze dok je posmatrala dečji crtež urezan na zidu. Ova penzionisana policajka poslednji put je bila na ovom mestu 2003. godine, kada je dobila zadatak da izvrši detaljan pretres doma, nakon što je trinaestogodišnji Gevin Arvizo optužio kralja popa za zlostavljanje.

Rubi Volf Foto: printscreen/youtube/The Mirror

Povratak na čuveni ranč koji je posedovao Majkl Džekson, smešten među brdima Kalifornije, bio je neverovatno uznemirujuće iskustvo za nju. Ona se i danas živo seća uznemirujućih scena koje su je dočekale kada je prvi put ušla kroz te kapije, dok je u pozadini glasno svirala muzika iz Petra Pana. Dok se pitala odakle dopire taj zvuk, u zelenoj travi su počele da se ukazuju statue deca, što je na nju ostavilo izuzetno jeziv utisak.

Šetajući kroz ogromnu kuću, iskusna policija bila je potpuno šokirana razmetljivošću i preteranom potrošnjom, dok je svaki pedalj zida bio prekriven njegovim fotografijama sa poznatim ličnostima, predsednicima i kraljevima.

Statue dece na ranču Majkla Džeksona "Neverland":

1/6 Vidi galeriju Statue dece na ranču Majkla Džeksona "Neverland" Foto: b77 / Zuma Press / Profimedia

Glavni zadatak ove detektivke bio je da locira pevačevu spavaću sobu u nadi da će otkriti ključnedokaze. Posebno ju je alarmirala činjenica da su svi gosti koji su želeli da uđu u njegovu sobu morali da pozvone na vrata, zbog čega se njen policijski um odmah zapitao šta to on krije i zašto mu je potreban alarm pre nego što neko uopšte uđe.

Tajna vrata u kupatilu

Kada su konačno ušli unutra, situacija je postala neopisivo neprijatna, jer su se dečje statue nalazile čak i unutar malog hodnika koji je vodio u veću prostoriju.

Unutra je zatekla potpuno haotične scene, trulu hranu, pretrpane fioke i čuvene scenske kostime koji su bili nemarno razbacani po podu. Pronašla je i paket kobasica u plastičnoj kesi koji je već bio potpuno pokvaren, dok je u kupatilu vladao apsolutni nered.

Skupoceni sat koji mu je svojevremeno poklonila čuvena glumica Sofija Loren, i to sa ličnom posvetom, bio je ubačen u fioku kao u neku kutiju za obično smeće. Njegova prepoznatljiva rukavica je prosto ležala na podu, a Rubi je tada shvatila da nije uopšte važno što on ima toliki novac, jer je u stvarnosti on samo obično ljudsko biće kao i svi ostali.

Bizarno je bilo i to što su u kupatilu postojala mala tajna vrata koja su vodila u skriveni prostor za koji Rubi veruje da je pevač koristio za tajne ulaske i izlaske.

Jednako zbunjujuće bilo je i to što je spavao u malom i skučenom potkrovlju, ispod neverovatno teškog pokrivača napravljenog od cirkona, za koji se detektivka i danas pita kako je iko mogao da spava pod takvim teretom.

1/8 Vidi galeriju Unutrašnjost ranča Majkla Džeksona imena "Neverland" Foto: printscreen/youtube/strangehistoryx

Haos suđenje

Nakon nekoliko sati mukotrpnog pretresa, Rubi je došla do velikog i zastrašujućeg otkrića koje je promenilo tok istrage. Ona je naišla na aktovku u kojoj su bili strogo čuvani pornografski materijali, što se savršeno poklapalo sa izjavom žrtve da je upravo tim materijalima bio vrbovan. To je bio onaj ključni deo slagalice koji im je nedostajao.

Kasniji sud i čitav proces ona u sećanjima opisuje kao apsolutni haos, dok su ostrašćeni fanovi neprestano opsedali grad, a pevač je u jednom trenutku čak izašao iz svog džipa i počeo da pleše na krovu, što je detektivku potpuno zaprepastilo s obzirom na težinu zločina za koje je bio optužen.

1/12 Vidi galeriju Eksterijer ranča Majkla Džeksona imena "Neverland" Foto: b77 / Zuma Press / Profimedia, printscreen/youtube/strangehistoryx

Prisećajući se trenutka kada se u sudnici suočila sa njim oči u oči, ona ističe da ju je gledao neverovatno ledenim pogledom, poput prave statue, bez ijedne trunke zabrinutosti. Odbrana je Gevinovu porodicu, a posebno njegovu majku Dženet, predstavila kao beskrupulozne ljude koje zanima samo profit, pa je nakon četrnaest nedelja on oslobođen svih optužbi, što je za nju bio ogroman udarac i razlog da se zapita da li je u poroti bilo previše njegovih fanova.

(Kurir.rs/ Žena)

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