A$AP ROCKY I RIHANNA ZABLISTALI ZAJEDNO: Rocky u izdanju o kojem svi pričaju, dok fanovi sa nestrpljenjem iščekuju da ih vide 8. oktobra u Beogradskoj Areni!
Reper A$AP Rocky i njegova supruga svetska muzička ikona Rihanna ponovo su u centru medijske pažnje nakon što su zablistali zajedno na intimnoj porodičnoj proslavi! Povod za slavlje bio je rođendan njihovog mlađeg sina Riota, a prizori sa ove ekskluzivne žurke u sekundi su obišli planetu.
Glavna tema svih svetskih medija jeste savršena usklađenost i nikad bliskiji odnos popularnog para, ali i nesvakidašnji stil po kom su prepoznatljivi. Iako važe za zvezde koje čuvaju svoju privatnost, ovog puta napravili su presedan i podelili trenutak sreće sa fanovima.
Međutim, dok svet bruji o njihovom porodičnom idiličnom životu, na Balkanu vlada prava opšta pomama! Domaća publika i fanovi širom regiona sa nestrpljenjem iščekuju 8. oktobar, kada će A$AP Rocky održati spektakularan koncert u Beogradskoj Areni u okviru svoje DON’T BE DUMB turneje.
Govori se da reper u Beograd donosi produkciju kakva dosad nije viđena na ovim prostorima, a ulaznice za ovaj događaj su gotovo potpuno rasprodate.
Hoće li mu se na beogradskom spektaklu pridružiti i slavna partnerka ostaje misterija o kojoj svi bruje, ali jedno je sigurno - 8. oktobra Beogradska Arena biće centar svetskog džet-seta i najluđeg provoda u ovom delu Evrope!
Ulaznice za koncert A$AP Rocky-ja u Beogradskoj areni dostupne su putem sajta eFinity.rs eFinity aplikacije i svim eFinity i Mojkiok prodajnim mestima.
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