Reper A$AP Rocky i njegova supruga svetska muzička ikona Rihanna ponovo su u centru medijske pažnje nakon što su zablistali zajedno na intimnoj porodičnoj proslavi! Povod za slavlje bio je rođendan njihovog mlađeg sina Riota, a prizori sa ove ekskluzivne žurke u sekundi su obišli planetu.

Glavna tema svih svetskih medija jeste savršena usklađenost i nikad bliskiji odnos popularnog para, ali i nesvakidašnji stil po kom su prepoznatljivi. Iako važe za zvezde koje čuvaju svoju privatnost, ovog puta napravili su presedan i podelili trenutak sreće sa fanovima.