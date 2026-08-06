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Reper A$AP Rocky i njegova supruga svetska muzička ikona Rihanna ponovo su u centru medijske pažnje nakon što su zablistali zajedno na intimnoj porodičnoj proslavi! Povod za slavlje bio je rođendan njihovog mlađeg sina Riota, a prizori sa ove ekskluzivne žurke u sekundi su obišli planetu.

Glavna tema svih svetskih medija jeste savršena usklađenost i nikad bliskiji odnos popularnog para, ali i nesvakidašnji stil po kom su prepoznatljivi. Iako važe za zvezde koje čuvaju svoju privatnost, ovog puta napravili su presedan i podelili trenutak sreće sa fanovima.

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Foto: Genesis Salazar

Međutim, dok svet bruji o njihovom porodičnom idiličnom životu, na Balkanu vlada prava opšta pomama! Domaća publika i fanovi širom regiona sa nestrpljenjem iščekuju 8. oktobar, kada će A$AP Rocky održati spektakularan koncert u Beogradskoj Areni u okviru svoje DON’T BE DUMB turneje.

Govori se da reper u Beograd donosi produkciju kakva dosad nije viđena na ovim prostorima, a ulaznice za ovaj događaj su gotovo potpuno rasprodate.

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Foto: Nadia King/Instagram

Hoće li mu se na beogradskom spektaklu pridružiti i slavna partnerka ostaje misterija o kojoj svi bruje, ali jedno je sigurno - 8. oktobra Beogradska Arena biće centar svetskog džet-seta i najluđeg provoda u ovom delu Evrope!

Ulaznice za koncert A$AP Rocky-ja u Beogradskoj areni dostupne su putem sajta eFinity.rs eFinity aplikacije i svim eFinity i Mojkiok prodajnim mestima. 

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