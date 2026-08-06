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Glumac Džared Leto trebalo je da igra glavnu ulogu u političkom trileru "Assassination", ali ju je izgubio nakon prevelikog broja optužbi za seksualno zlostavljanje, rekli su izvori za Page Six.

Tvrde kako je oskarovac bio u pregovorima za glavnu ulogu u filmu reditelja Barija Levinsona. Međutim, produkcija je potom odustala od njega zbog sve većeg broja optužbi.

Džared Leto Foto: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

Leto je bio "izuzetno zainteresovan" za film, kažu izvori, koji su dodali da se glavna uloga "činila kao gotova stvar". Pojasnili su kako su producenti i Levinson bili svesni optužbi vezanih za glumca, te su prvo interno razgovarali o njima pre nego što su o tome razgovarali s Letom. Ulogu je izgubio kada je "sve veći broj optužbi za seksualno zlostavljanje postalo nemoguće ignorisati".

Osim optužbi, koje bi trebalo da budu dovoljan razlog za odustajanje, drugi izvor je dodao da je verovatno i loša izvedba glumca u filmu "Tron: Ares" doprinela odluci da se odustane od njega. "To je možda bio izgovor da ga izbace iz projekta", rekao je izvor. Sve je započelo nakon članka u Air Mailu 2025. godine, u kojem je Leta devet žena optužilo za seksualno nepristojno ponašanje.

Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

U filmu glume Brajan Kranston i Brendan Frejzer, a prati istinitu priču o novinarki Doroti Kilgalen, koja je umrla pod misterioznim okolnostima istražujući atentat na predsednika Džona F. Kenedija. Međutim, ko će i hoće li iko zameniti Leta nije poznato, a film još nema datum izlaska.

Podsetimo, protekle nedelje je prikazan BBC-jev dokumentarac "Džared Leto: Mračna tajna Holivuda“ u kom je predstavljeno nekoliko žena koje su detaljno opisale optužbe za seksualno zlostavljanje protiv Leta. Rekle su kako se sve događalo između 2002. i 2016. godine, dok su imale između 16 i 18 godina.

Leto je pak u više navrata tvrdio da je nevin i porekao sve optužbe.

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