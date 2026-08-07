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Brojne teorije zavere okružuju smrt Dajane, princeze od Velsa, koja je poginula 31. avgusta 1997. godine. Zvanične istrage u Velikoj Britaniji i Francuskoj zaključile su da je Dajana poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu, u skladu s tadašnjim medijskim izveštajima. Francuska istraga 1999. godine utvrdila je da je uzrok smrti bila saobraćajna nesreća, a istražni sudija Erve Stefan zaključio je da paparaci nisu bili neposredno uz Mercedes S280 u trenutku sudara, te da nisu krivično odgovorni za smrtni ishod.

Na britanskoj istrazi 2008. porota je donela presudu o nezakonitom usmrćenju, smatrajući da su za nesreću odgovorni vozač Henri Pol i paparaci koji su progonili automobil. U presudi je takođe navedeno da su smrti Dajane i Dodija Fajeda bile uzrokovane ili pogoršane činjenicom da nisu bili vezani sigurnosnim pojasevima, te da je Mercedes udario u stub u tunelu Pont de l'Alma.

U galeriji pogledajte mesto saobraćajne nesreće u kojoj su poginuli princeza Dajana i Dodi Fajed:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana - mesto saobraćajne nesreće Foto: Profimedia

Najglasniji protivnici zvanične verzije događaja bili su britanski tabloid Daily Express i egipatski preduzetnik Mohamed al Fajed, otac Dodija Fajeda, koji je takođe poginuo u nesreći. Dajanin bivši batler Pol Barel 2003. je objavio belešku za koju je tvrdio da ju je Dajana napisala 1995. godine. U njoj je navodno izrazila strah da njen tadašnji suprug, današnji kralj Čarls, planira "nesreću" s njenim automobilom, uključujući otkazivanje kočnica i tešku povredu glave, kako bi mogao ponovo da se oženi.

princ Čarls i princeza Dajana Foto: Prinscreen Youtube

Tvrdila je i da su joj pouzdani izvori rekli kako će ona i Kamila biti uklonjene iz Čarlsovog života kako bi mogao da se oženi Tigi Leg-Bork. Kasnije se pokazalo da su te tvrdnje bile deo manipulacija novinara Martina Bašira, koji ih je koristio kako bi nagovorio Dajanu na kontroverzni intervju za BBC.

Operacija Pedžet

Londonska Metropolitanska policija 2004. godine pokrenula je posebnu istragu pod nazivom Operation Paget, kojom je rukovodio bivši poverenik Džon Stivens. Cilj istrage bio je proveriti čak 175 različitih teorija zavere koje je izneo Mohamed al Fajed.

Mohamed Al Fajed Foto: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Čarls je tokom istrage izjavio da nije znao za Dajaninu belešku iz 1995. godine, te da ne razume zašto je imala takve strahove. Al Fajed je, međutim, tokom godina uporno tvrdio da su njegov sin i Dajana ubijeni u pomno isplaniranom atentatu.

Henri Pol i navodne veze s tajnim službama

Jedna od najraširenijih teorija tvrdila je da je vozač Mercedesa Henri Pol radio za neku obaveštajnu službu, u zavisnosti od verzije priče, britansku MI6, francusku ili američku.

Dodi Fajed i princeza Dajana Foto: MAXPPP / Newscom / Profimedia

Mohamed al Fajed tvrdio je da je Pol bio agent MI6 i da je namerno postavljen za vozača te kobne večeri. Međutim, istraga Operacije Pedžet nije pronašla nikakav dokaz da je Henri Pol bio povezan s bilo kojom tajnom službom.

Alkohol u krvi

Druga teorija odnosila se na rezultate toksikoloških nalaza koji su pokazali da je Henri Pol imao više od tri puta veću koncentraciju alkohola u krvi od dozvoljene prema francuskom zakonu.

U galeriji pogledajte porodične fotografije princeze Dajane i kralja Čarlsa:

1/10 Vidi galeriju Princeza Dajana sa prinčevima Vilijamom i Harijem Foto: Mauro Carraro / Shutterstock Editorial / Profimedia, Lord Snowdon / Shutterstock Editorial / Profimedia, © Mike Randolf / Avalon / Profimedia

Al Fajed je angažovao britanskog patologa koji je osporavao te rezultate, ali francuske vlasti su sprovele dodatna ispitivanja, uključujući analizu očne tečnosti, koja je potvrdila visok nivo alkohola. Testovi su pokazali i da je Henri Pol uzimao antidepresive.

Pojedini teoretičari zavere tvrdili su da njegovo ponašanje na snimcima nadzornih kamera hotela "Ritz" nije odavalo utisak pijane osobe. Forenzički stručnjaci odgovorili su kako osobe koje redovno konzumiraju alkohol mogu da izgledaju znatno prisebnije nego što to njihova stvarni nivo alkoholisanosti sugeriše.

Video: Princ Čarls i princeza Dajana