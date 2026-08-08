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Australijski muzičar Nik Kejv jedan je od najuticajnijih kantautora u poslednjih pedesetak godina, a sinoć je održao koncert i u Beogradu.

Njegov duboki bariton, mračni tekstovi i pesme koje spajaju ljubav, veru, nasilje, smrt i iskupljenje učinili su ga kultnom figurom svetske muzičke scene. Iza uspešne karijere krije se život obeležen tragedijama, dugogodišnjom zavisnošću i ličnim gubicima koji su uveliko oblikovali njegovo stvaralaštvo. Rođen je 22. septembra 1957. godine kao Nikolas Edvard Kejv u australijskom gradiću Varaknabilu, a odrastao je u Viktoriji. Njegov otac Kolin bio je profesor engleskog jezika i matematike, dok je majka Don radila kao školska bibliotekarka.

Pogledajte fotografije Nika Kejva u mladosti:

1/5 Vidi galeriju Nik Kejv u mladosti Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia, Koall / imago stock&people / Profimedia, Seeliger / imago stock&people / Profimedia

Upravo je otac imao presudan uticaj na njegov razvoj - odmalena mu je čitao klasike poput "Zločina i kazne" Fjodora Dostojevskog, pa je Nik rano razvio ljubav prema književnosti, religijskim motivima i poeziji, koji će kasnije postati zaštitni znak njegovih pesama. Kao tinejdžer slušao je Pink Flojd, King Krimson i Džetro Tul, dok ga je Leonard Koen zauvek obeležio kao autor kome se najviše divi.

Jedan od najvećih šokova u mladosti bila je smrt njegovog oca u saobraćajnoj nesreći dok je Kejv imao samo 19 godina. U više navrata je isticao da je upravo taj događaj zauvek promenio njegov pogled na život i umetnost.

Muzički počeci i nastanak The Bad Seeds-a

Studirao je slikarstvo na umetničkoj školi u Melburnu, ali je ubrzo odustao kako bi se u potpunosti posvetio muzici. Sedamdesetih godina osnovao je bend The Boys Next Door, koji je kasnije promenio ime u The Birthday Party. Bend je vrlo brzo stekao reputaciju jednog od najdivljijih i najuticajnijih post-pank sastava tog vremena. Nakon preseljenja u London i Berlin početkom osamdesetih grupa se raspala, a Kejv je 1983. osnovao Nick Cave & The Bad Seeds, bend koji i danas predvodi.

Nik Kejv, koncert u Velikoj Britaniji Foto: James McCauley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Već prvi album "From Her to Eternity" (1984) pokazao je da Kejv gradi potpuno drugačiji muzički svet od svojih savremenika. Tokom decenija objavio je niz hvaljenih izdanja među kojima se izdvajaju: "Your Funeral... My Trial" (1986), "Tender Prey" (1988), "The Good Son" (1990), "Henry's Dream" (1992), "Let Love In" (1994), "Murder Ballads" (1996), "The Boatman's Call" (1997), "Push the Sky Away" (2013), "Skeleton Tree" (2016), "Ghosteen" (2019) i "Wild God" (2024).

Najpoznatije numere obuhvataju "Red Right Hand", "Into My Arms", "Where the Wild Roses Grow" (duet sa Kajli Minog), "The Mercy Seat", "People Ain't No Good", "Jubilee Street" i "O Children", koja je novu popularnost stekla zahvaljujući filmu "Hari Poter i Relikvije smrti". Pored muzike, Kejv je pisao romane, scenarije i filmsku muziku, često u saradnji sa dugogodišnjim prijateljem Vorenom Elisom.

Borba sa porokom i susret sa Suzi Bik

Jedno od najmračnijih razdoblja njegovog života bila je višedecenijska zavisnost od heroina. Sam je priznao da je narkotike uzimao skoro dvadeset godina. Tokom osamdesetih i devedesetih nekoliko puta je pokušavao da se izleči, bio je i hapšen zbog posedovanja droge, ali bez uspeha. Kasnije je otvoreno govorio kako je godinama živio dvostrukim životom - ujutru i uveče je uzimao heroin, a danju radio i stvarao muziku.

Prekretnica se dogodila krajem devedesetih, kada je upoznao britansku manekenku Suzi Bik, sa kojom se venčao 1999. godine. Upravo njoj je u više navrata pripisao zasluge što je napokon uspeo da pobedi zavisnost.

Porodične tragedije i gubitak sinova

Ima četvoro dece. Iz prvog braka sa brazilskom novinarkom Vivijan Karneiro dobio je sina Luka, dok je sin Džetro rođen iz druge veze. Džetro je preminuo 2022. godine u 31. godini. Najteži udarac ipak je usledio 2015. godine, kada je njegov petnaestogodišnji sin Artur poginuo nakon pada sa litice blizu Brajtona. Istraga je pokazala da je pre nesreće uzeo LSD, pa je njegova smrt proglašena nesrećnim slučajem. Kejv je kasnije priznao da ga je ta tragedija potpuno promenila.

Nakon Arturove smrti nastali su albumi "Skeleton Tree" i kasnije "Ghosteen", koje mnogi smatraju njegovim najintimnijim ostvarenjima. Tuga, nada, vera i potraga za smislom postale su glavne teme njegovog stvaralaštva.

Povezivanje sa publikom i poruka nade

Pokrenuo je i internet platformu The Red Hand Files, na kojoj odgovara na pisma obožavalaca iz celog sveta. Mnogi mu pišu upravo o gubitku, bolu i životnim krizama, a Kejv navodi da je upravo ta komunikacija pomogla i njemu da ostane otvoren prema ljudima i sopstvenim emocijama.

Nik Kejv, koncert, Velika Britanija Foto: James McCauley / Shutterstock Editorial / Profimedia

U nedavnim intervjuima ističe kako više ne doživljava sebe prvenstveno kao umetnika, već kao supruga, oca i čoveka koji je kroz tragedije naučio da saoseća sa drugima. Smatra da ga je gubitak sinova duboko izmenio i da danas drugačije posmatra život, porodicu i muziku.

Danas 68-godišnji Nik Kejv i dalje aktivno snima i nastupa. Godine 2024. objavio je album "Wild God", a poslednjih godina nastavlja sa koncertima sa sastavom The Bad Seeds i Vorenom Elisom. Iako ga mnogi i dalje smatraju "princem tame", njegova novija muzika sve više govori o nadi, veri i mogućnosti isceljenja nakon najvećih životnih gubitaka.

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