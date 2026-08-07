Slušaj vest

Jedna od najlepših glumica Holivuda, Eva Longorija (51), ponovo je privukla pažnju javnosti, ovoga puta fotografijama sa odmora u španskoj Marbelji, gde je pokazala besprekornu liniju i dokazala da godine za nju predstavljaju samo broj.

Glumica je uživala na plaži u crvenom bikiniju, koji je upotpunila velikim šeširom, tamnim sunčanim naočarima i prugastom crvenom košuljom. Opuštala se uz more, kupala i provodila vreme sa osmogodišnjim sinom Santijagom, sa kojim je gradila zamkove od peska.

Eva Longorija je nedavno govorila i o tome šta za nju znači seksepil nakon pedesete godine. Istakla je da privlačnost ne zavisi od odeće, već od samopouzdanja, te da se može osećati podjednako privlačno i u trenerci ili toplom džemperu.

Osim što boravi u Španiji na odmoru, ova zemlja je, uz Meksiko, postala njen stalni dom. Glumica se sa porodicom pre dve godine preselila iz Sjedinjenih Američkih Država i danas najveći deo vremena provodi upravo između ove dve države.

(Kurir.rs/Najžena)

Ne propustitePop kulturaEva Longorija nikad bolje nije izgledala: Glumica se skinula u bikini i pokazala sve svoje adute
Eva Longoria
Pop kulturaGola leđa, srebrne šljokice do poda: Eva Longorija izdominirala stajlingom (foto)
Eva Longorija na humanitarnom događaju fondacije Global gift
Pop kulturaEva Longorija ima 51 godinu, a na izgledu bi joj pozavidele i duplo mlađe: Glumica uhvaćena sa sinom (8) na plaži u ležernom izdanju
Eva Longorija sa sinom u belom šortsu i crnoj majici šeta plažom u Marbelji
Pop kultura"Što je starija, to je lepša": Eva Longorija u Kanu izgleda kao milion dolara, snimak u trenu oborio mreže!
Eva Longorija, Kan 2026

 VIDEO: Trening Eve Longorije

00:20
Trening Eve Longorije Izvor: Instagram/evalongoria