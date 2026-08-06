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Salma Hajek (59) i njena osamnaestogodišnja ćerka Valentina Paloma Pino gostovale su u novoj epizodi Instagram serijala "Carversations". Video, koji je objavljen juče, pružio je redak uvid u njihov odnos, a snimljen je u Barseloni dok su obilazile prodavnice vintidž garderobe.

"Volim što zahvaljujući tebi otkrivam nove stvari. Čak i kada si bila mlađa, Instagram algoritam ti je preporučivao sadržaj primeren tvojim godinama, što ti je pomoglo da razviješ sopstveni stil i ukus, jer si veoma umetnički nastrojena. Bilo je divno gledati kako rasteš, menjaš se, istražuješ i iznova otkrivaš sebe kroz godine", poručila je Salma Hajek svojoj ćerki.

1/4 Vidi galeriju Salma Hajek Foto: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, Felipe Ramales / Pacific coast news / Profimedia

"Plašila sam se nikada da neću postati majka"

Slavna glumica ćerku je dobila u 41. godini. Nakon Valentininog rođenja priznala je da se plašila da nikada neće postati majka, ističući da joj je majčinstvo jedna od najvažnijih životnih uloga.

Kada je rodila Valentinu, Salma Hajek želela je da odustane od glume kako joj posao ne bi oduzimao vreme koje je želela da posveti odgajanju deteta. Međutim, njen suprug Fransoa-Anri Pino odgovorio ju je od te ideje, rekavši joj da je umetnica i da bi joj posao kasnije nedostajao. Složila se s njim, pa se glumi postepeno vraćala kada je Valentina napunila tri godine.

Salma je istakla i da je ćerka održava mladom – upoznaje je sa modernom muzikom, vodi na koncerte i festivale, a često se šali na račun toga koliko kaska za novim tehnologijama.

Valentina je ujedno i najveći kritičar svoje majke, ali u najboljoj nameri. Tokom kupovine u Barseloni, prikazane u pomenutom serijalu, davala joj je iskrene modne savete i govorila šta bi trebalo da izabere, a šta da zaobiđe.

Salma Hajek, Fransoa Anri Pino Foto: Matteo Chinellato/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada joj je Salma u prodavnici pokazala jednu košulju, Valentina je kroz osmeh odbrusila: "Apsolutno ne. To je uvek jedno veliko ne, mama."

Na to je glumica uz osmeh odgovorila: "Pokušala sam...".

"Ćerka može da mi kaže sve"

Salma i Valentina Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia



Valentina se ne ustručava da komentariše ni glumačke uloge svoje majke. Salma Hajek je to otkrila još 2021. godine, gostujući u emisiji "The Ellen DeGeneres Show", gde je promovisala film "Eternals".

"Moram da vam kažem, ona je veoma stroga. Bila sam prestravljena kada sam je vodila da gleda film. Gledala je neke od filmova u kojima sam igrala i govorila: 'O, Bože, ovo je bilo užasno. Mama, šta si mislila?' Zato sam se baš plašila", ispričala je glumica.

U intervjuu za magazin Elle, Salma Hajek je govorila o Valentininoj iskrenosti i njihovom odnosu.

"Imam ćerku koja zna da može da mi kaže apsolutno sve. Ne mora da se suzdržava niti da se plaši da ću je osuditi. Može da me zadirkuje i da bude potpuno svoja".

Povodom Valentininog osmog rođendana, Salma Hajek je na Instagramu podelila dirljivu poruku posvećenu ćerki.

"Moja prelepa kraljice plesa... Ti si dobra, strastvena i mudra duša, puna magije i nezaustavljiva sila prirode, sa divnim smislom za humor. Oduvek si bila zrelija od svojih godina. Ti si moja ćerka iz snova", napisala je tom prilikom.

Salma i Valentina Foto: Jeffrey Mayer / Alamy / Profimedia

Podsetimo, suprug Salme Hajek, Fransoa-Anri Pino, pored ćerke Valentine ima još troje dece – sina Fransoa, kojeg je dobio u prvom braku sa Dorote Leper, ćerku Matild iz iste veze, kao i sina Ogista Džejmsa Evangelistu iz veze sa manekenkom Lindom Evanđelistom. Pino je u početku osporavao očinstvo, ali ga je nakon sudskog postupka i DNK analize priznao.

Glumica je, prema pisanju stranih medija, odigrala važnu ulogu u tome da njen suprug danas ima blizak odnos sa Ogistom, što je i sama Linda Evanđelista više puta isticala. Salma Hajek je u sjajnim odnosima i sa poćerkom Matilde, dok se njen najstariji posinak uglavnom drži podalje od očiju javnosti.

(Kurir.rs/Žena)

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