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Manekenka Điđi Hadid (31) i glumac Bredli Kuper (51) ponovo su u centru pažnje, ovoga puta zbog fotografija nastalih tokom šetnje Parizom. Par je ovih dana viđen kako opušteno uživa u francuskom glavnom gradu, ali jedan detalj posebno je privukao pažnju obožavalaca i stranih medija.

I Điđi i Bredli su na levom domalom prstu nosili prstenje, što je odmah pokrenulo nagađanja da su se možda u tajnosti verili ili čak izgovorili sudbonosno 'da'. Fotografi su ih snimili nasmejane dok su se držali za ruke i šetali gradom u ležernim modnim kombinacijama, a upravo su njihovi prsteni postali glavna tema na društvenim mrežama. Par za sada nije komentarisao glasine.

Pogledajte u galeriji fotografije Điđi Hadid i Bredlija Kupera koje su pokrenule spekulacije:

1/5 Vidi galeriju Bredli Kuper i Điđi Hadid u Parizu Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Njihova ljubavna priča počela je u jesen 2023. godine, kada su prvi put zajedno viđeni nakon večere u Njujorku. Vezu su mesecima držali podalje od očiju javnosti, a Điđi ju je zvanično potvrdila tek u maju 2025. objavivši njihovu zajedničku fotografiju sa proslave njenog 30. rođendana. Poslednjih meseci deluju zaljubljenije nego ikada, a zajedno su se pojavili i na venčanju Tejlor Svit i Trevisa Kelsija, gde su takođe privukli veliku pažnju.

Majčinska figura u Bredlijevom životu

Iako mnogi veruju da bi Džidži mogla biti žena sa kojom će Bredli napokon stati pred oltar, to zavisi i od njegovog odnosa sa majkom. Naime, godinama se već priča da je upravo njegov blizak odnos sa majkom razlog zbog kog njegove veze ne traju.

Nakon što su 2019. raskinuli Bredli i Irina Šajk, američki mediji pisali su da je jedan od razloga navodno bila njegova izuzetna povezanost sa majkom Glorijom Kampano. Glumac nikada nije skrivao koliko su bliski, često je vodi na premijere i crvene tepihe, putuje sa njom i u više navrata je isticao da izuzetno ceni njeno mišljenje, kako o poslu tako i o privatnom životu. Pojedini mediji tada su tvrdili da je Irini smetalo što je Glorija imala toliko važnu ulogu u njegovom životu i da je osećala kako Bredli majci posvećuje više pažnje nego partnerki.

Pogledajte u galeriji fotografije Bredlija Kupera sa majkom:

1/11 Vidi galeriju Glumac Bredli Kuper nosi titulu jednog od najvećih "maminih sinova" na celom svetu Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Lumeimages.com / Avalon / Profimedia

Điđin odnos sa majkom

Ni Điđi nije odrasla daleko od porodičnih kontroverzi. Njena majka Jolanda Hadid godinama je izazivala podeljene reakcije zbog načina odgajanja dece. Gledaoci su joj zamerali stroga pravila ishrane i način na koji je razgovarala sa ćerkama.

Posebno je ostao zapamćen trenutak kada se Điđi požalila da se oseća loše jer danima gotovo ništa nije jela, na šta joj je Jolanda savetovala da pojede 'nekoliko badema'. Taj isečak godinama je bio predmet rasprava na društvenim mrežama i često se navodi kao primer njenog veoma strogog pristupa, zbog čega su je prozvali 'majkom iz pakla'.

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