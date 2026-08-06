Slušaj vest

Dana 29. jula prošlo je tačno 45 godina otkako je svet s divljenjem posmatrao venčanje tadašnjeg prestolonaslednika Čarlsa i mlade pripadnice bogate aristokratske porodice Spenser, Dajane. Bila je to spektakularna ceremonija koja je ušla u istoriju – ne samo britanske monarhije, već i popularne kulture.

Tada još princ od Velsa dugo vremena je tražio ženu koja će uz njega biti krunisana jednog dana. Iako je on bio zaljubljen u tada udatu Kamilu Parker Bouls, Čarls se navodno umalo oženio pripadnicom ruske carske porodice Romanov, Olgom Romanov ili princezom Jelisavetom od Jugoslavije, njemu dalje rođake, ali je na kraju zaprosio tada vrlo mladu Dajanu, koja nije napunila ni 20 godina.

U galeriji pogledajte kako je izgledalo venčanje kralja Čarlsa i princeze Dajane pre 45 godina:

1/15 Vidi galeriju Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa održano je 1981. godine Foto: Keystone Press Agency / Zuma Press / Profimedia, Quadrillion Publishing / Avalon / Profimedia, Goddard Arcive Portraits / Alamy / Profimedia

Ceremonija se održala u Katedrali Svetog Pavla u Londonu, a ne u tradicionalnoj Vestminsterskoj opatiji, kako bi mogla da primi veći broj zvanica. Prisustvovalo je oko 3.500 zvanica, uključujući kraljevske porodice iz celog sveta, slavne osobe i britanski državni vrh. Čak 750 miliona gledalaca iz celog sveta pratilo je prenos uživo putem televizije, dok je oko dva miliona ljudi stajalo uz rutu Dajanine povorke od Klarens Hausa do katedrale.

Danas se procenjuje da je na troškove venčanja utrošeno više od 48 miliona dolara, što bi uz inflaciju danas odgovaralo iznosu od između 70 i 110 miliona dolara. Samo na obezbeđenje je utrošeno oko 600 hiljada dolara zbog moguće pretnje napadom Irske republikanske armije (IRA).

Foto: Profimedia

Dajana je na dan venčanja postala modna ikona. Njenu bajkovitu venčanicu sašili su Dejvid i Elizabet Emanuel, tada relativno nepoznati dizajnerski par. Haljina je bila izrađena od tafta od svile i antičke čipke, a krasio ju je šlep dug čak 7,6 metara, najduži u istoriji britanskih kraljevskih venčanja.Haljina je imala više od 10.000 bisera, a cena izrade procenjena je na oko 9.000 britanskih funti – što bi danas, uz inflaciju, iznosilo oko 43,5 hiljade funti.

Bidermajer princeze Dajane bio je tradicionalan, u beloj boji, a sadržao je orhideje, gardenije, frezije i ljiljane – identične kao one koje su krasile bidermajere prethodnih generacija britanske kraljevske porodice.

Foto: Profimedia

S druge strane, Čarls je na venčanju nosio uniformu mornaričkog admirala Kraljevske mornarice, čime je odao počast svojoj vojnoj službi. Ispod uniforme je nosio lentu Reda podvezice i ostale ordene i medalje koje je dotad primio.

Mnogo uglednih gostiju htelo je svoju pozivnicu za venčanje, ali je Dajana tražila samo jedno lice među 3500 ljudi. Lice Kamile Parker Bouls, koju je čak uspela da pronađe u gomili jer je nosila gotovo beli kostim.

Foto: Profimedia

Venčanje je uključivalo i ogromnu svadbenu tortu visoku 1,5 metar. Bila je ukrašena kraljevskim grbovima i simbolima. Osim glavne, naručeno je još 27 manjih torti za goste i institucije širom zemlje. Za uspomenu, izrađeni su brojni suveniri - od porculanskih šoljica, tanjira, kovanica i figurica, do posebnih izdanja novina i knjiga. Britanska ekonomija je zaradila samo milione na kraljevskim memorabilijama.

Foto: Profimedia

Uprkos bajkovitom početku i dvojici sinova, brak nije bio srećan. Međusobno neverstvo, poremećaj u ishrani, depresija i paranoja dovela je do toga da su se Čarls i Dajana prvo odvojili 1992. godine,a nakon nesrećnog intervjua s Martinom Baširom, za koji se kasnije otkrilo da je iznuđen lažnom dokumentacijom, kraljica Elizabeta II je tražila od njih da se rastanu. Dogovor oko razvoda postignut je 1996. godine, a samo godinu dana kasnije Dajana je poginula u strašnoj saobraćajnoj nesreći u Parizu.

U galeriji pogledajte mesto nesreće u kojoj je princeza Dajana poginula pre 29 godina:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana - mesto saobraćajne nesreće Foto: Profimedia

Uprkos svim kasnijim događajima, venčanje Čarlsa i Dajane ostaje jedno od najgrandioznijih i najgledanijih u istoriji. Njihov dan iz snova ostavio je dubok trag u kolektivnom pamćenju celog sveta, a 45 godina kasnije – još uvek se o njemu priča sa sjajem u očima.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Video: Princ Čarls i princeza Dajana