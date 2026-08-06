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Alek i Hilarija Boldvin ponovo su nasmejali svoje obožavaoce novom zajedničkom objavom koja je brzo postala hit. Dok par već deli sedmoro zajedničke dece, uz Alekovu ćerku iz prvog braka, glumac je odlučio da se našali sa suprugom javno joj predloživši još jednu prinovu.

Reakcija koja govori više od reči

Video, snimljen pored bazena uz pesmu 'Hopelessly Devoted To You', započinje Hilarijinim rečima: "Učinila bih sve za tebe". Na to se Alek, uz široki osmeh, nadovezao predlogom: "Imaj još jedno dete sa mnom". Hilarijin izraz lica u trenu se promenio u zgroženost, nakon čega je odgurnula kameru i pobegla, što je izazvalo smeh kod pratilaca. U opisu objave duhovito je dodala: "Kada se 'učinila bih sve za tebe' susretne sa stvarnošću i njenim uslovima...".

Realnost u kući Boldvinovih

Ovaj par deli sedmoro dece: Karmen Gabrijelu (12), Rafaela Tomasa (10), Leonarda Anhela Čarlsa (9), Romea Alehandra Davida (8), Eduarda 'Edua' Pao Lukasa (5), Mariju Luciju Viktoriju (5) i Ilariju Katalinu Irenu (3). Iako se Alek često šali na račun broja dece, par je ranije priznao da su dalja proširenja porodice malo verovatna. Hilarija je u razgovoru za medije istakla kako je njeno telo "jako umorno", dok je glumac priznao da, uprkos tome što su deca preslatka, ne želi nužno još jedno. Umesto luksuznih večera na jahtama, njihova svakodnevica je ispunjena menjanjem pelena i odgojem dece.

Uprkos haosu koji donosi tako velika porodica, Alek naglašava: "Ovo je moja stvarnost. Ne bih ništa menjao", ističući kako mu je najvažnije da njegova deca odrastaju sa nadom i snagom da se bore za svoje mesto u društvu. Par, koji je u braku od 2012. godine, nastavlja da uveseljava javnost svojim iskrenim i duhovitim prikazom porodičnog života, podsećajući da je smeh najbolji lek za roditeljski umor.

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