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Barbara Mori u vreme dok je snimala seriju "Rubi", ostavila je bez daha sve koji su je gledali na malim ekranima. Nije bilo muškaraca koji ne bi poželeo da bude sa zanosnom Rubi, a nema ni žene koja joj nije zavidela.

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Barbara Mori Foto: Carlos Tischler / Zuma Press / Profimedia

Barbara je priznala da je tada imala sve ono o čemu neko može da sanja, svetsku slavu, novac, uspeh...

"Imala sve ono što mnogi misle da je sinonim za sreću, ali kada bih otišla u garderobu i stala pred ogledalo, počela bih da plačem", navela je latinoamerička lepotica i ododala:

"Bila sam usamljena i shvatila sam da novac nije sreća, ponudili su mi ugovor koji bi definitivno obezbedio moju budućnost i život, ali ja sam ga odbila slušajući svoj unutrašnji glas. Mene su slomili još u detinjstvu, otac je bio nasilan, majka me je napustila. Nema novca koji može da obnovi slomljeno srce. Nikada se nisam osećala dovoljno da zaslužim ljubav ili nešto lepo", rekla je Barbara.

(Kurir.rs/Najžena)

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