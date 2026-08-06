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Megan Markl proslavila je 45. rođendan daleko od kraljevskog protokola, uz balone, muziku, hranu i kućne ljubimce. Vojvotkinja od Saseksa pokazala je pratiocima nekoliko trenutaka iz doma u Montesitu, ali su opušteni snimci, kao i mnogo puta do sada, podelili korisnike društvenih mreža.

Megan je najpre objavila dve crno-bele fotografije na kojima sa rođendanskim balonima skače u bazen. Uz prizore sa proslave kratko je zahvalila svima koji su joj poslali čestitke. Kasnije je na Instagramu pokazala i šta se dešavalo u kuhinji porodičnog doma.

Plesala dok ju je Hari snimao

Na snimku se vidi kako bosa igra između kuhinjskih ostrva, okružena balonima sa rođendanskom porukom. Za ovu priliku izabrala je bele pantalone i široku majicu sa natpisom „It’s giving Mrs.“, dok je kosu vezala u punđu i stavila raznobojnu rođendansku krunu.

Iako se princ Hari ne pojavljuje pred kamerom, u pozadini se čuju njegov smeh i komentar: „O, Bože“, zbog čega su mnogi zaključili da je upravo on zabeležio suprugin ples. Na kuhinjskom pultu bio je poslužen rođendanski doručak, između ostalog i tanjir sa pecivima, dok se na šporetu pripremala hrana.

Proslavi su se pridružili i njihovi psi, crni labrador Pula i bigl Mija. Megan i Hari pokušali su da im stave male srebrne rođendanske kapice, ali ljubimci nisu bili naročito raspoloženi za fotografisanje. Mija je svoju kapicu zgnječila, dok ju je Pula u jednom trenutku poneo u ustima.

Pogledajte u galeriji scene koje su naišle na kriike

1/4 Vidi galeriju Megan Markl proslavila 45. rođendan u porodičnom domu Foto: Printscreen/Instagram/meghan

„Neke stvari bi trebalo da ostanu u telefonu“

Bezazleni prizori iz porodične kuće ubrzo su izazvali veoma oštre komentare. Jedan deo korisnika ocenio je da snimak deluje izveštačeno i da takav privatan trenutak nije trebalo deliti sa milionima ljudi.

„Ozbiljno? Mislio sam da je snimak lažan. Neke je stvari najbolje ostaviti u telefonu, a ne objavljivati ih celom svetu. Megan Markl sigurno je najnepodnošljivija osoba sa kojom možete živeti“, napisao je jedan korisnik platforme Iks.

„Trebalo bi da se stidi, ali se ne stidi“, dodao je drugi.

„Ona je potpuno nesposobna da oseti sramotu“, nadovezao se treći, dok je jedan od komentatora poručio: „Ovaj detinjasti nastup doslovno izaziva mučninu.“

Nizale su se i poruke: „O, Bože, kako jadno“ i „Da li je ona tinejdžerka? Kakva neprijatnost.“

Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Drugi je branili od uvreda

Ipak, nisu svi u njenom ponašanju videli razlog za podsmeh. Brojni korisnici smatrali su da je Megan samo proslavila rođendan u svom domu i da reakcije ponovo pokazuju da se gotovo svaki njen potez posmatra sa unapred stvorenim prezirom.

„Smešno. Trebalo bi da se zapitate zašto osećate toliki prezir prema njenom privatnom životu. Njen profesionalni život može biti predmet kritika, ali, pobogu, žena ne može da uradi baš ništa, a da vi u tome ne vidite neki skriveni zli plan“, glasio je jedan od komentara.

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