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Glumac Brus Vilis već godinama živi sa frontotemporalnom demencijom, koja pogađa sposobnost pamćenja i govora.

Uz njega je sve vreme njegova porodica, a supruga Ema Heming mu je najveća podrška i negovateljica.

Ona je nedavno otkrila da postoje tri različite varijante frontotemperalne demencije, a da ona koju ima njen suprug utiče na jezik i sposobnost govora.

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Ema Heming Foto: Printscreen

I iako je glumac danas na žalost senka onoga što je bio zbog posledica bolesti, kad su se tek upoznali, očarao ju je harizmom i duhovitošću.

Ema Heming je nedavno gostovala u podkastu "Making Space" i otkrila njihovog prvog susreta pre skoro 20 godina u teretani.

- Njegovo vreme je bilo pre mog i nekako smo se preklapali, a ono čega se sećam o njemu je koliko je bio topao i harizmatičan, koliko je bio smešan, ali je uvek zaista odvajao vreme da želi da sazna više o meni- dodala je Ema.

Brus Vilis i Ema Heming Foto: printscreen/instagram/emmahemingwillis, David Lobel / Zuma Press / Profimedia

Kako je istakla, odrasla je gledajući Moonlighting, ali nikad nije bila fan akcionih filmova, pa i nije nešto razmišljala o Brusu Vilisu.

- Zato kada sam ga upoznala rekla sam mami "Upoznala sam Brusa Vilisa i zaista je divan čovek". Mama mi je rekla "Šta to radiš? Verena si. Rekla sam joj Ne, ne, ne". Da, u to vreme sam bila verena, ali upoznala sam ga i jednostavno to primetila - rekla je Ema.

U to vreme, Ema je bila verena za preduzetnika Brenda Bolthausa, ali tek nekoliko godina kasnije kad je raskinuta veridba, Brus i Ema su otišli na prvi sastanak.

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Brus Vilis Foto: Profimedia

- Tek godinama kasnije, nakon što je moja veridba, na sreću, propala, otišli smo na prvi sastanak i jednostavno sam uživala u njegovom društvu. Bilo je tu nečeg vrlo toplog, sigurnog i zabavnog. Moj suprug naprosto zrači životnom energijom i bilo je to zaista predivno razdoblje. Bilo je to sjajno razdoblje naših života.- kazala je.

Ema i Brus su počeli da se zabavljaju 2008. godine, a venčali su se 2009. godine.

Imaju dve ćerke Mejbel i Evelin, a Brus Vilis iz braka sa glumicom Demi Mur ima još tri ćerke Rumer, Skaut i Talula.

(Kurir.rs/Glossy)

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 VIDEO: Brus Vilis zbog bolesti napustio glumu

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TUŽNE VESTI IZ HOLIVUDA: Legendarni glumac Brus Vilis zbog bolesti napušta svet glume Izvor: Kurir televizija