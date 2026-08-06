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Najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam presekao je sve veze sa roditeljima, braćom i sestrom, štaviše – svaki novi udarac koji im zadaje bolniji je od prethodnog. I odluka koju je upravo doneo otkriva koliko je kivan na drugu stranu, koju očigledno smatra neprijateljskom.

Viktorija Bekam, Dejvid Bekam Foto: Printskrin

Izvor blizak paru tvrdi da Bruklin Bekam i Nikola Pelc više neće obeležavati godišnjicu braka, jer taj događaj (koliko god se nama činio spektakularnim) u njima "budi loše uspomene". Do raskola je, kako je kasnije isplivalo na videlo, i došlo tog aprilskog dana 2022, na imanju njene porodice u Palm Biču. Ono što je trebalo da bude najsrećniji trenutak u životu dvoje mladih postalo je - noćna mora.

"Moji roditelji su uporno pokušavali da unište naš odnos, to su činili još pre venčanja. Mama je u poslednjem trenutku otkazala izradu Nikoline haljine, iako se moja supruga radovala što će nositi njen model, primoravši je da hitno pronađe novu venčanicu. Nedeljama ranije pritiskali su me da se odreknem prava na svoje ime, što bi uticalo i na mene i na buduću porodicu. Insistirali su da potpišem pre venčanja. Moje odbijanje uticalo je na njihovu zaradu i od tada me nikada nisu isto tretirali", otkrio je Bruklin u prošlogodišnjoj objavi koja je šokirala svet, a ne zaboravimo ni famozni prvi ples koji je mladoj otela – svekrva.

Mama Viktorija, koja je, kažu, "kontrol manijak", nije mogla da podnese da neka druga žena vodi glavnu reč u životu njenog sina, pa je Bruklin Bekam, po svemu sudeći, odlučio da okrene novi list i "promeni" porodicu.

Da je u toj nameti ozbiljan, pokazao je i kada je nedavno javno čestitao rođendan tastu, Nelsonu Pelcu, američkom milijarderu. Rođenom ocu nije se ni javio kada je slavio jubilarni pedeseti, a ništa mu nije značilo ni to što je proslavljeni fudbaler dobio titulu viteza. Rešio je da pokida bukvalno sve veze sa Bekamgemskom palatom. Od svega mu je stalo samo prezime, mada je dodao i novo, Pelc.

Venčanje, koje je Nikola provela u suzama, nije im ostalo u lepom sećanju. I ko je pažljivo pratio njihove objave na društvenim mrežama, verovatno je primetio da nikad nisu evocirali uspomene na taj dan. No, rado se sećaju 4. avgusta 2025, kada su obnovili bračne zavete u prisustvu njenih roditelja i najbližih prijatelja. Bekamovima je, naravno, pristup bio zabranjen.

Odlučili su da tog datuma ubuduće slave godišnjicu braka. Tim povodom, Bruklin se obratio supruzi sledećim rečima: "Srećna godišnjica, ljubavi. Ti si moj najbolji prijatelj i volim te više od samog života". I Nikola je na Instagramu objavila dirljiv post, zahvalivši mu se što je "najbolji i najneverovatniji muž kakvog je mogla da zamisli".

(Kurir.rs/ Blic Žena)

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