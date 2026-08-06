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Američka glumica i pevačica Bela Torn proslavila se još kao tinejdžerka u Diznijevoj seriji "Shake It Up", nakon čega je nastavila da gradi svoju karijeru. Sada je ispričala kako je bilo započeti sa radom u detinjstvu i kako se u jednom trenutku suočila sa ucenjivačem.

Naime, 2019. godine borila se sa navodnim ucenjivačem i hakerom koji joj je pretio da će objaviti njene nage fotografije. Ona se tada našla u centru skandala i dospela na naslovne strane kada ga je javno optužila za ucenu. Preduhitrila ga je tako što je sama objavila svoje nage fotografije, misleći da je tako rešila problem i zauzela se za sebe.

Pogledajte u galeriji fotografije Bele Torn:

1/6 Vidi galeriju Glumica Bela Torn Foto: Printscreen Instagram, Profimedia

Međutim, javnost to nije tako shvatila. Odluka je izazvala talas reakcija za koje je zvezda filmova "Ponoćno sunce" i "Porodični haos" rekla da su je emocionalno slomile. U podkastu "Call Her Daddy" rekla je: "Mislim da je najgore od svega bilo to što su ljudi govorili: 'Pa, ti si ovo uradila. Glumiš. Samo želiš da nam pokažeš svoje...' Toliko želiš da vidimo tvoje intimne delove da je to razlog zašto to radiš. Želiš to.' I to me je tada stvarno slomilo."

Saradnja sa FBI-jem

Onda se dogodio preokret i javio joj se FBI.

"Rekli su mi: 'Hej, znate, videli smo ovo. Mislimo da je to naš tip i možemo li da dođemo? Možemo li da dobijemo sve podatke? Možemo li da vidimo šta je ovo?' I došli su u moju kuću“, ispričala je i dodala da je više od godinu dana blisko sarađivala sa FBI-jem, deleći sve informacije koje je imala. Istražitelji su na kraju identifikovali osumnjičenog kada su uporedili njegov stil pisanja sa onim što je njoj slao.

Odnos sa Zendajom

Između ostalog, u poznatom podkastu kod Aleksandre Kuper govorila je o svom odnosu sa Zendajom, glumicom sa kojom je delila set tri godine tokom snimanja serije "Shake It Up". Dugo se pisalo kako dve glumice nisu bile u dobrim odnosima, iako su imale svega 13 godina tokom prve sezone serije, a Torn je ispričala kako su imale duboke razgovore u toj dobi.

Bela Torn, Zendeja u filmu SHAKE IT UP! Foto: DISNEY CHANNEL - Album / Album / Profimedia

Osećale su tada da ih namerno okreću jednu protiv druge: "Došlo je do tačke kada smo, dok smo bile gošće u seriji 'Good Luck Charlie', pobegle na drugi set usred snimanja uživo - što je stvarno hrabro, žestoko i buntovno", rekla je, pa dodala da nisu "pobegle", već su se između scena iskrale sa seta kako bi "razgovarale".

Ispričala je kako je to bio jedan od najiskrenijih razgovora koje je ikada vodila, dodajući da su jedna drugoj iskreno rekle šta su doživele, šta ljudi govore i kako su pokušali da ih suprotstave.

Torn i Zendaja glurile su Sisi Džouns i Roki Blu u Diznijevoj seriji koja se emitovala tri sezone, od 2010. do 2013. godine. Torn je rekla da su, kada su se prvi put srele, već imale "najbolju" hemiju, ali su se stvari pogoršale kada su ljudi na setu hteli da se njih dve takmiče.

"Samo se osvrneš na to sada i pomisliš: 'Dovraga, imale smo 12 godina. Šta je sa tobom? Odrasla si osoba'", dodala je, govoreći kako su u toj dobi bile dovoljno odrasle da razumeju neke stvari.

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