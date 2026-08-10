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Holivud pamti brojne legendarne sukobe, ali malo ih je bilo toliko dugotrajnih i bolnih kao onaj između sestara Olivije de Hevilend i Džoun Fontejn.

Dve oskarovke, rođene u razmaku od samo 15 meseci, gotovo čitav život provele su u međusobnom rivalstvu koje je počelo još u detinjstvu, nastavilo se kroz filmsku karijeru i završilo tek smrću Džoun Fontejn 2013. godine.

Džoan Fontejn i Olivija de Hevilend Foto: 20th Century Fox / Entertainment Pictures / Profimedia

Olivija je rođena 1916, a Džoun 1917. u Tokiju, gde je njihov otac radio kao advokat. Nakon raspada braka majka ih je odvela u Kaliforniju, ali već tada počele su napetosti. Džoun je ceo život tvrdila da je njihova majka favorizovala stariju sestru, dok je Olivija kasnije govorila kako su bile prisiljene da dele sobu i odrastaju u atmosferi u kojoj su ih neprestano upoređivali. Džoun je u autobiografiji "No Bed of Roses" opisala kako joj je Olivija cepala odeću koju je nasleđivala od nje, a njihove dečje svađe znale su da se završe i fizičkim obračunima. U jednom od njih Džoun je čak slomila ključnu kost.

Foto: Profimedia

Prva je u Holivud stigla Olivija, koja je sredinom tridesetih potpisala ugovor s Warner Brosom i ubrzo postala zvezda zahvaljujući filmovima poput "Pustolovina Robina Huda" i kasnije klasiku "Prohujalo s vihorom", u kojem je igrala Melani Hamilton.

Džoun je želela da krene njenim stopama, ali zbog protivljenja porodice nije smela da koristi prezime De Hevilend, pa je uzela prezime očuha i postala Džun Fontejn. Kasnije je tvrdila da sestra nije želela da joj pomogne u Holivudu jer je smatrala da na filmskoj sceni ima mesta samo za jednu De Hevilend.

Njihovo rivalstvo kulminiralo je početkom četrdesetih godina.Obe su 1942. bile nominovane za Oskara za najbolju glavnu glumicu – Olivija za film "Hold Back the Dawn", a Džoun za Hičkokovu "Sumnju" (Suspicion). Kada je pobednicom proglašena Džoun Fontejn, cela dvorana je svedočila jednom od najslavnijih trenutaka dodele Oskara. Džoun je kasnije tvrdila da je Olivija pokušala da je zagrli nakon proglašenja, ali da ju je namerno odbila, prisećajući se svih njihovih dečjih sukoba. Pet godina kasnije situacija se okrenula - Olivija je osvojila svog prvog Oskara za film "To Each His Own", a fotografi su zabeležili trenutak u kojem je hladno ignorisala Džun, koja je prišla da joj čestita. Upravo je ta fotografija postala simbol njihovog sukoba.

Napetosti nisu ostale samo na profesionalnom planu. Džoun je jednom prilikom javno izjavila da je prvi suprug Olivije de Hevilend, književnik Markus Gudrih, bio "loš izbor", što je Olivija doživela kao ličnu uvredu. S druge strane, Olivija nikada nije krila da ne odobrava pojedine ljubavne izbore mlađe sestre.

Tokom godina obe su jedna drugoj upućivale zajedljive komentare, a mediji su ih redovno upoređivali i podsticali priče o njihovom neprijateljstvu. Zanimljivo, sestre su imale i jednu zajedničku osobu na ljubavnom planu - ekscentrični bogataš Hauard Hjuz je jedno vreme bio sa starijom sestrom, ali je i mlađu sestru zavodio i pokušavao da je zaprosi.

Ipak, početkom šezdesetih činilo se da su zakopale ratnu sekiru. Nakon Olivijinog razvoda ponovo su uspostavile kontakt, provodile Božić zajedno i nekoliko godina održavale korektan odnos. Međutim, primirje nije dugo trajalo.

Konačni prekid komunikacije dogodio se 1975. tokom bolesti njihove majke Lilijan. Sestre se nisu slagale oko načina lečenja – Olivija je želela da potraži mišljenje drugih lekara i podržavala je operativni zahvat, dok se Džoun tome protivila.

Foto: Profimedia

Nakon majčine smrti usledile su nove optužbe. Džoun je tvrdila da joj Olivija nije javila da je njihova majka preminula, te da je za smrt saznala od drugih ljudi, dok je Olivija odgovarala da joj je poslala telegram koji je stigao sa zakašnjenjem. Raspravljale su i oko organizacije sahrane i načina na koji će obeležiti uspomenu na majku. Nakon toga više nikada nisu razgovarale.

"Možete da se razvedete od sestre baš kao i od supruga. Ne viđam je i ne nameravam da je viđam. Prva sam se udala, prva osvojila Akademijinu nagradu, prva imala dete. Ako umrem, biće besna, jer ću opet prva stići tamo", izjavila je De Hevilend jednom prilikom.

Džoun Fontejn preminula je 2013. u 96. godini, a Olivija de Hevilend, koja je preminula 2020. godine, tada je objavila kratko saopštenje u kojem je poručila da je "šokirana i tužna" zbog sestrine smrti. Iako su obe ostavile neizbrisiv trag u istoriji filma – Džoun kao zvezda Hičkokovih klasika "Rebecca" i "Sumnja", a Olivija kao jedna od najvećih glumica zlatnog doba Holivuda i dvostruka oskarovka – njihov odnos ostao je upamćen kao jedan od najdugovečnijih i najtužnijih porodičnih sukoba u istoriji filmske industrije.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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