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Influenserka Sidni Taul preminula je u 26. godini nakon višegodišnje borbe sa agresivnim oblikom raka žučnih kanala. Dijagnozu je dobila kada je imala samo 23 godine, iako ova retka bolest u najvećem broju slučajeva pogađa osobe starije od 50 godina.

Vest o njenoj smrti objavljena je u četvrtak, 6. avgusta, na njenim nalozima na društvenim mrežama, dan nakon što je preminula.

„Uvek ćemo te mnogo voleti, Sidni. Neizmerno sam ponosan/ponosna na to koliko si se hrabro borila. Volim te“, navodi se u objavi.

Uz poruku je objavljena fotografija na kojoj Sidni pozira na vrhu planine, uz natpis:

„Počivaj u miru, Sidni Elizabet Taul. Beskrajni zrak sunca. Ćerka, sestra i prijateljica mnogima.“

Lekari su joj saopštili da se rak proširio

U maju 2026. godine Sidni je objavila nekoliko snimaka iz bolnice, gde je njena majka neprestano bila uz nju dok se lečila zbog bolova i drugih komplikacija izazvanih bolešću.

Dana 17. maja saznala je da se rak proširio na peritoneum, odnosno potrbušnicu – opnu koja oblaže trbušnu i karličnu duplju.

Dva dana kasnije snimila je video sa majkom u kojem je govorila o razgovoru sa svojim lekarom. Ispričala je da je njen onkolog odbio da nastavi lečenje i preporučio joj da započne palijativnu negu za pacijente na kraju života.

Sidni nije prihvatila tu preporuku. Promenila je specijalistu i nastavila da traži mogućnosti za lečenje. U tom periodu bila je između dve faze kliničkog ispitivanja terapije TIL limfocitima (tumor-infiltrirajući limfociti), koju je želela da nastavi.

Porodica se oprostila od nje

Njen stariji brat Ostin Taul podelio je istu oproštajnu poruku na svom TikTok nalogu, nazvavši je „najboljom sestrom na svetu“.

Dan pre njene smrti, 4. avgusta, objavio je fotografiju na kojoj su članovi porodice i prijatelji okupljeni oko njenog bolničkog kreveta i saopštio da je Sidni prebačena u hospis.

„Sidni je prebačena u hospis i okružena je prijateljima i porodicom. Hvala svima na ljubavi i podršci“, napisao je.

Borbu sa bolešću pratilo je više od milion ljudi

Sidni je sa 23 godine dobila dijagnozu holangiokarcinoma, retkog oblika raka žučnih kanala. Od tada je svoju borbu dokumentovala pred više od milion pratilaca na TikToku.

Tokom lečenja prošla je kroz nekoliko operacija, učestvovala u više kliničkih studija i primila različite vrste hemoterapije kako je bolest napredovala.

„Bila sam potpuno u šoku, jer ni mama ni ja nikada nismo dobile nagoveštaj da će se stvari razvijati u tom pravcu. Niko nam nikada nije pomenuo hospis ili negu na kraju života. Tog jutra očekivale smo samo razgovor o planu mog lečenja“, ispričala je ranije za magazin People.

Uprkos svemu ostvarila je jedan od svojih snova

Samo nekoliko dana nakon što joj je lekar rekao da više neće nastaviti lečenje, Sidni je otputovala na Majami Swim Week, gde je nosila modele kupaćih kostima namenjene ženama koje su prošle kroz lečenje raka, u okviru revije The Chemo Club x Post Swim.

Na pisti su joj se pridružile još tri žene koje su se lečile ili se i dalje leče od raka.

„Veoma sam se teško mirila sa svojim telom nakon operacija, posebno zbog pumpe postavljene u jetrenu arteriju koja se jasno vidi kada obučem kupaći kostim. Mogućnost da nosim modele brenda koji ohrabruje žene da prihvate svoje ožiljke izuzetno je osnažujuća i čini me ponosnom na telo koje me je iznelo kroz sve što sam prošla“, rekla je za People.

Poslednji meseci bili su posebno teški

Njeno zdravstveno stanje nastavilo je da se pogoršava u mesecima koji su prethodili smrti.

U junu 2025. godine objavila je emotivan video nakon što je dobila zabrinjavajuće rezultate.

„Prvi put mi je medicinski tim otvoreno rekao: 'Ovo nije dobro'. A to je poslednje što želite da čujete kada imate rak“, rekla je.

Zbog predstojeće operacije morala je da otkaže planirano putovanje, a kroz suze je priznala da joj je sve teže da ostane pozitivna.

„Ovo jednostavno nije život kakav sam zamišljala da ću imati“, rekla je.

Retka bolest koja uglavnom pogađa starije osobe

Sidni je za People u maju 2025. govorila i o trenutku kada je prvi put posumnjala da nešto nije u redu. Primetila je veliku izbočinu na stomaku, nakon čega su lekari ustanovili da boluje od holangiokarcinoma.

Istakla je da je izuzetno retko da osoba njenih godina dobije ovu dijagnozu.

„Ne pripadam nijednoj rizičnoj grupi“, rekla je.

Holangiokarcinom je rak koji nastaje u žučnim kanalima, cevčicama koje prenose žuč neophodnu za varenje. Simptomi mogu uključivati bol u stomaku, umor, povišenu temperaturu i noćno znojenje, a bolest najčešće pogađa osobe starije od 50 godina.

Tokom svoje borbe Sidni je na TikToku i Instagramu prikupila milione pregleda. Govoreći o svom iskustvu, istakla je da joj je povezivanje sa drugim ljudima i pružanje podrške obolelima davalo osećaj svrhe i snagu da nastavi dalje uprkos teškoj bolesti.