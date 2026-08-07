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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Ahmed pronalazi utehu kraj Kosem Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Sadržaj 22. epizode

Sultanija Safije dovodi Kosem u gotovo bezizlaznu situaciju. Ucenom preko njenog oca primorava je da otkrije Ahmedu da je sultanija Handan pokušala da ubije princa Mustafu, dok istovremeno sa sultanijom Halime pokušava da sklopi novi savez. Međutim, pogrešan potez ovaj put Halime može koštati života, i ona je toga svesna.

Sultan Ahmed je posle povratka u palatu ponovo pronašao utehu kraj Kosem. S druge strane, sultanija Fahrije saznaje istinu o prošlosti Derviš-paše i koristi je kao moćno oružje, a sudbina braće Giraj postaje pitanje od presudnog značaja za njegovu sudbinu. Kakve će posledice ostaviti tajne Derviš-paše koje prete da konačno isplivaju na videlo?

Sultanija Safije ponovo nudi savez Halime Foto: Promo

Ahmedova ljubimica Raša, koja se vratila u harem, sve češće provocira Kosem tvrdnjama da će roditi princa, a ova situacija stvara veliko rivalstvo mežu njima. Dok jedni slave dolazak mogućeg prestolonaslednika, drugi u nerođenom detetu vide pretnju koju treba ukloniti po svaku cenu. Jedna od njih je sultanija Halime, koja ponovo povlači opasne poteze koji je mogu odvesti u smrt.

Pred Ahmedom su odluke koje će odrediti sudbinu njegove porodice. Dok se sprema za važne državničke poteze i prijem austrijskog ambasadora, iza zidina palate neprijatelji kuju nove planove. Hoće li Kosem popustiti pod Safijinom ucenom ili će pronaći način da zaštiti i svog oca Enza i ljude koje voli?

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