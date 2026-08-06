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Glumica Mini Drajver imala je saobraćajnu nesreću u Francuskoj, a kako objašnjava sada je zahvalna što je živa. Podelila je emotivan video-snimak na kojem nosi kragnu za vrat. Nesreća se dogodila dok se vozila seoskim putem sa svojim prijateljem i glumcem Benom Homvudom u automobilu Kia EV2.

Mini je objasnila da drugo vozilo nije stalo na raskrsnici dok se kretalo velikom brzinom, dodajući da sudar „nije bio njihova krivica”. Takođe je pokazala fotografiju svog potpuno uništenog automobila, kao i sliku na kojoj sa prijateljem izlazi iz bolnice.

Foto: minidriver/instagram

U videu na Instagramu je rekla:

"Zapravo sam se vratila u London. Izvunjavam se zbog filtera koji sam stavila, ali iskreno, bez njega izgledam užasno. Čak ni pas ne bi hteo da me pogleda. Imala sam veoma tešku saobraćajnu nesreću pre nekoliko dana sa svojim prijateljem Benom i nekako smo uspeli da izvučemo živu glavu. Pa, nismo baš odšetali, morali smo da ispuzimo iz auta, ali jesmo izvukli žive glave.”

Glumica poznata po ulozi u filmu Dobri Vil Hanting delovala je emotivno dok je nastavljala:

„Da razjasnim, nije bilo do nas. Auto se nije zaustavio na raskrsnici, išao je brzo i direktno smo se zabili u njega sa strane. Dobro sam. Imam istegnuće vrata, u potpunom sam šoku i stalno plačem, ali oporaviću se. Razlog zašto nisam mrtva jeste auto koji smo vozili. Bili smo u ovom malenom modelu Kia EV2. Nikada ranije nisam doživela sudar, ali vazdušni jastuci od 360 stepeni su nam spasili živote.”

Dodala je: „Činjenica da se ceo auto nije zgužvao kao harmonika i samleo nas je zahvaljujući dizajnu tog vozila, što je iskreno zadivljujuće. Ovo kategorički nije reklama za auto. Možete li da zamislite? Želim da odam priznanje tom automobilu. Moram da proslavim auto koji nas je spasao. Imamo porodice i ljude koji nas vole. I tako sam zahvalna što sam živa.”

Foto: minidriver/instagram

Mini je u komentarima napisala: „Velika zahvalnost vozaču kombija koji je stao i pomogao nam pre nego što je stigla hitna pomoć.

"Mozak mi stalno iznova premotava sudar, što je veoma teško, ali deluje kao neophodan deo procesa obrade traume. I plakanje mi prija i pomaže. Hvala mojim prijateljima, porodici, svim ljudima s posla, a posebno mom prijatelju Benu i njegovoj porodici. Volim vas.”

Mini se preselila u London 2024. godine nakon 27 godina provedenih u Kaliforniji, jer ju je njen 17-godišnji sin Henri „preklinjao” da se presele kako bi mogao da ide u školu sa svojim rođacima.

Ona deli Henrija sa TV scenaristom Timotijem Dž. Lijem, a verena je za američkog pisca, reditelja i producenta Edisona O'Dija.