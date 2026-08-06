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Glumački par Zendaja i Tom Holand organizovali su privatnu proslavu povodom svog venčanja, nekoliko meseci nakon što su se u tajnosti venčali.

Kako prenosi magazin People, prijem za porodicu i najbliže prijatelje održan je u luksuznom hotelu Biverbruk u engleskoj grofoviji Sari. Ceremonija je, prema navodima izvora, upriličena nakon što su glumci ranije ove godine izgovorili sudbonosno „da“.

Vest je prvi objavio portal Deuxmoi, dok se predstavnici Zendaje, Toma Holanda i hotela nisu oglašavali povodom ovih navoda.

Zendeja i Tom Holand na premijeri filma "Spajdermen: Novi dan" u Los Anđelesu Foto: Xavier Collin / Image Press Agency / Avalon / Profimedia

Ljubav koja je počela na snimanju "Spajdermena"

Zendaja (29) i Tom Holand (30) upoznali su se tokom snimanja prvog filma o Spajdermenu, a godinama su tvrdili da su samo bliski prijatelji, uprkos brojnim glasinama o njihovoj vezi.

Njihovi likovi, Piter Parker i MJ, prvi poljubac na filmu razmenili su u ostvarenju "Spider-Man: Far From Home" iz 2019. godine.

Veza je zvanično potvrđena u julu 2021. godine, kada su fotografisani kako se ljube u automobilu. Samo dva meseca kasnije Holand je na Instagramu čestitao Zendaji 25. rođendan uz zajedničku fotografiju nastalu dok je bio u kostimu Spajdermena.

„Moja MJ, želim ti najsrećniji rođendan. Pozovi me kada ustaneš“, napisao je tada, dok mu je Zendaja ubrzo odgovorila: „Zovem odmah.“

Veridba je potvrđena početkom 2025. godine

Početkom januara 2025. Zendaja je na dodeli Zlatnih globusa izazvala glasine o veridbi kada se pojavila sa velikim dijamantskim prstenom na levoj ruci.

Manje od jednog dana kasnije magazin People potvrdio je da su se Zendaja i Tom Holand verili.

Glasine o venčanju trajale su mesecima

Modni stilista Lou Rouč još u martu ove godine izjavio je na crvenom tepihu dodele Actor Awards da se venčanje već dogodilo.

„Venčanje je već bilo. Propustili ste ga“, rekao je tada.

Zendaja je dodatno podstakla nagađanja kada se sredinom marta pojavila na dodeli Oskara sa burmom, koju od tada redovno nosi na javnim događajima.

Tom Holand slučajno potvrdio da su u braku

Tek u junu Tom Holand je praktično potvrdio da su se venčali, demantujući fotografije venčanja nastale uz pomoć veštačke inteligencije.

U intervjuu za Esquire rekao je da njegova porodica nije poverovala lažnim fotografijama jer su „svi bili prisutni“ na njihovom pravom venčanju.

Nedugo zatim Lou Rouč se našalio da je prava venčanica Zendaje „mnogo lepša“ od one prikazane na AI fotografijama. Od tada Holand u javnosti bez ustručavanja Zendaju naziva svojom suprugom.

Gostujući u britanskom podkastu Dish, tokom brzih pitanja dobio je pitanje sa kim bi najradije otišao na odmor u Grčku.

„Verovatno sa svojom suprugom. Bilo bi prilično čudno da kažem: 'Izvini, dušo, ali ipak vodim Meta Dejmona'“, našalio se glumac.