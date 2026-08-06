Nekada je bila zvezda a onda se uništila plastičnim operacijama i narkoticima: Ovako danas izgleda Danijela
Glumica Danijela Vestbruk izgleda gotovo neprepoznatljivo nakon niza hirurških zahvata koje je uradila prethodnih godina kako bi obnovila lice nakon godina borbe sa zloupotrebom droga.
Nekada zanosna lepotica prošlog juna je imala operaciju nosa, nakon što joj je zavisnost od kokaina uništila nosnu pregradu. Sada je prošla kompletan lifting lica, vrata i obrva, uz rekonstrukciju usana i nosa.
Danijela je otkrila kako sada izgleda nakon niza novih intervencija kojima pokušava da vrati nekadašnji izgled, ali i reši zdravstvene probleme koji su se nagomilali tokom godina.
Danijela se poslednji put pojavila na televiziji 2016. godine, u Celebrity Big Brother, gde je zauzela treće mesto.
Slavu je stekla sa samo 16 godina u seriji EastEnders igrajući kontroverznu Sam, ali je kasnije morala da napusti seriju zbog problema sa zavisnošću.