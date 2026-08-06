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Glumica Danijela Vestbruk izgleda gotovo neprepoznatljivo nakon niza hirurških zahvata koje je uradila prethodnih godina kako bi obnovila lice nakon godina borbe sa zloupotrebom droga.

Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Nekada zanosna lepotica prošlog juna je imala operaciju nosa, nakon što joj je zavisnost od kokaina uništila nosnu pregradu. Sada je prošla kompletan lifting lica, vrata i obrva, uz rekonstrukciju usana i nosa.

Danijela je otkrila kako sada izgleda nakon niza novih intervencija kojima pokušava da vrati nekadašnji izgled, ali i reši zdravstvene probleme koji su se nagomilali tokom godina.

Danijela se poslednji put pojavila na televiziji 2016. godine, u Celebrity Big Brother, gde je zauzela treće mesto.

Slavu je stekla sa samo 16 godina u seriji EastEnders igrajući kontroverznu Sam, ali je kasnije morala da napusti seriju zbog problema sa zavisnošću.