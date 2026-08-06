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Džejms Hejven, brat slavne oskarovke Anđeline Džoli, rešio je da pred svetom prizna svoju istinu. On se prošle godine oženio u tajnosti sa Romi Imbeli, zvezdom američkog rijalitija "The Real L Word".

Bivši supružnici, koji su postali bliski prijatelji, pojavili su se zajedno uživo na društvenim mrežama, kako bi razgovarali o tome kako se njihov odnos promenio… i kako je Džejms otkrio svoju istinu.

Džejms, čiji je otac Džon Vojt, a sestra Andželina Džoli, poverio se Romi kada su se ponovo zbližili. Tokom prenosa uživo, Džejms je pročitao pismo o svojoj se*sualnosti.

Foto: Printscreen/Instagram/RomiMarie

U pismu stoji: "Kao mali dečak, bio sam potpuno opsednut Diznijevim princezama. Kradom bih stavljao šljokice na obraze, mazao maskaru na trepavice i u tim trenucima osećao sam se čarobno".

Džejms je rekao da tada "nisam imao reči kojima bih objasnio zašto, samo sam znao da sam se zbog toga osećao više kao ja."

Dodao je: "Nikada se nije radilo o tome da se pretvaram da sam neko drugi. Radilo se o tome da pustim deo sebe, koji je oduvek bio tu, da zasija."

Džejms je objasnio da je, kako je stario, "počeo da se pita da li je taj sjaj nešto što moram da skrivam da bi me prihvatili 'normalni' dečaci oko mene. Kao i mnoga gej deca, naučio sam da preispitujem delove sebe mnogo pre nego što sam naučio da ih slavim."

Džejms je rekao da je prigušivao svoju svetlost da bi se uklopio, ali da bi voleo da može da poruči svom mlađem sebi da bude ono što jeste. Objasnio je da mu je dosadilo da se skriva i da je spreman da kaže istinu o tome ko je.

Džejms je rekao: "Ne zato što se promenio, već zato što mu je dosta skrivanja. Izlazak iz ormara (priznanje se*sualnosti) nije stvaranje nekog novog, već pružanje prilike svima drugima da upoznaju osobu koja je sve vreme bila tu."

Anđelina Džoli i Džejms Hejven Foto: BEI/BEI/Shutterstock / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njegovo pismo se nastavlja: "Nadam se da moja porodica i drugi mogu da izaberu ljubav umesto straha, razumevanje umesto osude i povezanost umesto uverenja koja su nas možda razdvajala. Nadam se da mogu da pogledaju dalje od etiketa i jednostavno me vide sa istim srcem, istim smehom, istom dušom koju su oduvek poznavali." Džejms je rekao da je ponosan na osobu koja je postao i zahvalan "što više ne osećam potrebu da se izvinjavam za delove sebe koji me čine onim što jesam"