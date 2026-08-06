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Porodica blogera Pereza Hiltona objavila je novo saopštenje u kojem je otkrila da su njegova deca, sestra i sestričina napustili kuću svega nekoliko trenutaka pre nego što je doživeo ozbiljnu krizu mentalnog zdravlja tokom prenosa uživo na društvenim mrežama.

U saopštenju objavljenom na njegovom zvaničnom sajtu navodi se da je porodica uspela da skloni decu na sigurno čim je postalo jasno da Hilton prolazi kroz težak psihički slom.

Foto: printscreen/instagram/theperezhilton

Deca su napustila kuću pre incidenta

„Samo nekoliko minuta pre javnog prenosa uživo, Peresova deca, sestričina i sestra bili su u kući. Kada je postalo jasno da prolazi kroz ozbiljnu krizu mentalnog zdravlja i da sebi nanosi povrede, odmah su napustili dom kako bi zaštitili decu od dodatne traume“, navela je porodica.

Dodali su da im je trenutno najveći prioritet oporavak dece nakon svega što su doživela.

„Naš najvažniji zadatak sada je da pomognemo deci da počnu da se oporavljaju od onoga što su proživela. Važan deo tog procesa jeste da mogu bezbedno da se vrate kući i ponovo steknu osećaj sigurnosti i normalnosti.“

Zamolili medije da poštuju privatnost porodice

Peres Hilton otac je troje dece – sina Marija (13) i ćerki Mije (11) i Majte (8). Porodica živi u Majamiju, gde su se nedavno preselili kako bi bili bliže njegovoj majci, Teresiti Lavandeiri.

U saopštenju su zamolili predstavnike medija i fotografe da se udalje iz okoline njihove kuće.

„Molimo vas da njegovoj deci omogućite privatnost i prostor koji su im potrebni u ovom nezamislivo teškom periodu“, poručili su.

Foto: Rahav Segev / Zuma Press / Profimedia

Hospitalizovan nakon prijave zbog pokušaja samoubistva

Nakon prenosa uživo, policija je pozvana zbog prijave o pokušaju samoubistva, a lokalne vlasti prevezle su Hiltona u bolnicu prema odredbama Floridskog Bakerovog zakona.

Reč je o propisu koji omogućava privremenu prisilnu hospitalizaciju osobe za koju se proceni da predstavlja ozbiljnu opasnost po sebe ili druge.

Kancelarija šerifa okruga Majami-Dejd ranije je potvrdila da su policajci razgovarali sa članovima porodice na mestu događaja, kao i da je Hilton u tom trenutku bio sam u kući.

Porodica: "Može da komunicira, što nam daje nadu"

Dan nakon incidenta porodica je saopštila da je Hilton u stanju da komunicira, što im, kako su naveli, uliva nadu.

U međuvremenu je njegov TikTok nalog ugašen, a predstavnici te društvene mreže potvrdili su da je platforma obavestila nadležne službe nakon što je uočen uznemirujući prenos uživo.

Hiltonovi predstavnici ranije su saopštili da nemaju dodatne potvrđene informacije o njegovom zdravstvenom stanju.

Porodica je poručila da će javnost o njegovom oporavku obaveštavati putem njegovog zvaničnog sajta, kada bude mogla da podeli nove informacije.