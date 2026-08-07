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Glumac Peđa Damnjanović započeo je preuređenje nekretnine u samom jezgru Beograda, koju je pazario u dogovoru sa nekadašnjom suprugom. On je na društvenim mrežama podelio snimke na kojima se vidi početna faza radova, dok majstori pregrađuju prostor kako bi od jedne celine napravili dva zasebna stana.

"Nadgledanje renoviranja, drugi dan," poručio je glumac uz objavljeni video.

U stanu sa bivšom ženom

Govoreći nedavno o odluci da sa bivšom partnerkom kupi zajednički stan, Peđa je detaljnije objasnio kako je došlo do ovog poteza.

Pogledajte u galeriji kako napreduje renoviranje stana:

1/7 Vidi galeriju Peđa Damjanović renovira stan koji je kupio sa bivšom ženom Foto: Printscreen/Instagram/damjanovski_

"Ja se danas zapravo selim. Selimo se iz stana na Banovom brdu, odnosno oni se sele iz stana na Banovom brdu u jedan drugi stan, a ja se selim odavde iz Bariča isto u taj jedan stan. Naša ideja je bila da kupimo dva manja neka odvojena stana u jednom trenutku tu na Banovom brdu gde smo i bili. Tražili smo mesecima stanove i shvatili smo da su cene kvadrata novogradnje toliko bezobrazne i besmislene da je nama u jednom trenutku više se ne sećam kome meni ili Ljubici sinulo da vidimo ove stare stanove salonce, oni su nekako sad najpovoljniji, tako i jesmo uradili. Napravili smo jedno neobično rešenje. To je da smo kupili jedan veliki stan. Negde je ispod Terazija," izjavio je glumac za Blic.

Na pitanje da li to praktično znači ponovni život pod istim krovom, ponudio je slikovito objašnjenje.

"Pa to će biti dva stana, ali može i tako da se kaže zato što je to jedan veliki stan koji će biti podeljen na dva dela. Ja ovako u svojoj glavi više imam ideju da živim ja u svom stanu, a ona u svom. Prva komšinica će mi biti," dodao je.

Glumac Peđa Damjanović seli se u stan sa bivšom ženom Foto: Printscreen/Instagram/damjanovski_

Odnos nakon razvoda

Poznati glumac je i ranije otvoreno govorio o tome u kakvim je odnosima sa bivšom suprugom i kako njihovo funkcionisanje izgleda u praksi.

"Sa svojom bivšom suprugom imam fenomenalan odnos i sa te strane mi ništa nije zasmetalo. Mi se svakodnevno družimo, svakodnevno idemo na ručkove, pijemo kafe, dogovaramo se za putovanja, pomažemo jedno drugome, volimo se, jedino što ne živimo zajedno i celoj toj situaciji je benefit da se manje svađamo," objasnio je Peđa za Blic.

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