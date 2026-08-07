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Rijana i A$AP Roki ponovo su privukli pažnju javnosti, ali ovog puta nisu bili ni na crvenom tepihu niti na nekom glamuroznom događaju. Slavni par prepustio se plesu i zabavi tokom proslave čuvenog Crop Over festivala na Barbadosu, a snimci njihovog provoda sa broda brzo su postali viralni.

Okruženi brojnim gostima, pevačica i reper nisu obraćali pažnju na mobilne telefone usmerene ka njima. Plesali su, smejali se i razmenjivali nežnosti, zbog čega su fanovi još jednom zaključili da važe za jedan od najopuštenijih parova svetske šou-biznis scene.

Posebnu pažnju izazvao je i snimak koji je Rijana podelila na svom Instagram profilu. Pevačica je pred A$AP Rokijem izazovno tverkovala, dok ju je reper nasmejano posmatrao i grlio. Njihov prisni ples dodatno je zagrejao atmosferu na brodu, a fanovi su komentarisali da slavni par ni posle toliko godina ne krije koliko uživa jedno u drugom.

U jednom trenutku Rijani je čak spala cipela, ali je ni to nije omelo. Nastavila je da pleše i zabavlja se kao da se ništa nije dogodilo, čime je još jednom pokazala svoju spontanost.

Duhovitom objavom nasmejala pratioce

Rijana je kasnije na Instagram pričama objavila nekoliko trenutaka sa broda. Posebnu pažnju izazvao je snimak muškarca koji je posmatrao nju i Rokija dok su plesali.

Pevačica je zumirala njegov izraz lica, a zatim uz kadar napisala:

„Moja x u studiju.“

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