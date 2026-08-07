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Poznata televizijska voditeljka Melani Sajks (55) oduševila je javnost svojom prvom modnom kampanjom nakon što je donela hrabru odluku da obrije glavu zbog teške borbe s alopecijom.

Melani je zablistala u novoj kampanji, ponosno pokazujući svoju obrijanu glavu u elegantnom belom odelu tokom snimanja u rodnom Mančesteru. Voditeljka se na ovaj radikalan korak odlučila nakon što je zbog autoimunog oboljenja poznatog kao alopecija izgubila čak dve trećine kose.

O svojoj borbi, koja je počela nakon što joj je u aprilu prošle godine dijagnostikovana alopecija, od samog početka govorila je otvoreno i iskreno sa svojim pratiocima.

"Nisam dobro, gubim kosu..."

Melani je još krajem prošle godine otvoreno govorila o zdravstvenim problemima sa kojima se suočava.

– Nisam dobro. Kao što znate, bolesna sam cele godine. Imam zdravstveni problem. Gubim kosu. Stalno mi se dešavaju čudne stvari po celom telu i radim na svom oporavku – rekla je voditeljka.

Tada je otkrila da se, pored alopecije, bori i sa srčanim problemima koji izazivaju aritmije, kao i sa hroničnim upalama u celom telu.

– Ja sam živi dokaz da se trauma može prevazići – istakla je.

Ipak, uprkos teškom periodu, Melani je u novu godinu ušla sa neverovatnom dozom optimizma, ističući da prolazi kroz takozvani posttraumatski rast – pozitivan psihološki proces koji ljudi mogu doživeti nakon teške krize ili traume.

– Čak i najteža vremena prolaze, zaista. Želim da pomenem termin "posttraumatski rast". On zaista postoji. Možete patiti od PTSP-a, a istovremeno doživljavati i posttraumatski rast – objasnila je voditeljka i dodala:

– U oba sam tabora, jer možete istovremeno prolaziti kroz oba iskustva. Sve dok se posvećujem sebi i onome što me čini srećnom, dok tugujem zbog svega što se dogodilo, procesuiram to i nastavljam dalje. Možemo da prevaziđemo svaku traumu, možemo da se promenimo, a ja sam živi dokaz za to!

Uči da živi sa gubitkom

Iako joj zbog obrijane glave hladnoća ponekad predstavlja problem, pa često mora da nosi kape, Melani ističe da je pronašla unutrašnji mir.

– Moja kruna sada je ono što je ostalo od moje kose i to koliko je zdrava. Hladno mi je, zato nosim kapice i razna pokrivala za glavu, ali učim da živim sa "gubitkom" i umesto toga brojim svoje blagoslove. Nije uvek lako biti zahvalan, ali to je ključ sreće i zahteva svakodnevnu vežbu, iz trenutka u trenutak. Vežbajte ljubav – rekla je ona pre nekoliko meseci.

Inače, procenjuje se da oko dva odsto svetske populacije pati od alopecije areate, najčešćeg autoimunog oblika alopecije, koji izaziva opadanje kose u jasno ograničenim pečatima.

S druge strane, androgena alopecija, hormonski uslovljen i nasledni oblik gubitka kose, pogađa oko 50 odsto muškaraca do 50. godine života, kao i oko 40 odsto žena, posebno nakon menopauze.

(Kurir.rs/Žena)

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