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Proslavljena glumica Đina Dejvis, najpoznatija po ulozi u kultnom ostvarenju "Telma i Luiz", privukla je sve poglede na nedavnoj premijeri filma "The Wrong Girls" u Los Anđelesu zahvaljujući stajlingu koji zahteva izuzetnu smelost. Glumica u ovom ostvarenju tumači lik doktorke Čempmen, a na crvenom tepihu oduševila je prisutne svojom zavidnom linijom i izuzetno svežim izgledom.

Hrabar modni izbor

Umesto tradicionalnih i svečanih večernjih haljina kakve se najčešće viđaju u Holivudu, Đina Dejvis se opredelila za dosta odvažniju kombinaciju. Prošetala je u upečatljivoj, jarkonarandžastoj mini-haljini bez rukava.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala Đina Dejvis na premijeri filma:

1/6 Vidi galeriju Đina Dejvis na premijeri filma "The Wrong Girls" Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Poseban pečat ovom odevnom komadu daju reljefni detalji nalik na lišće koji se prostiru duž cele haljine, kao i njen asimetričan kroj. Glumica je ovaj efektan komad spojila sa robusnim crnim kožnim čizmama koje krasi masivni srebrni lanac – iako na prvi pogled neočekivana kombinacija, ispostavila se kao pun pogodak.

Torbica koja je privukla najviše pažnje

Ipak, detalj koji je izazvao najveće iznenađenje i reakcije prisutnih bio je izbor torbe. U rukama je nosila veliku torbicu u obliku narandžaste ribe, koja se nijansom idealno slagala sa haljinom. Ovim potezom Đina Dejvis je jasno stavila do znanja da odiše samopouzdanjem, jer je reč o aksesoaru koji bi malo ko umeo da iznese.

Đina Dejvis na premijeri filma "The Wrong Girls" Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Pored toga, potvrdila je da se ne plaši modnog rizika i da i dalje uživa u eksperimentisanju sa stilovima i neobičnim modnim dodacima.

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