da li ga se sećate?

da li ga se sećate?

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Džordan Varkol mnoge podseća na simpatičnog Froga iz kultne porodične komedije "Mali mangupi" (The Little Rascals) iz 1994. godine. Njegov prepoznatljiv glas i duhovite replike obeležili su detinjstvo brojnim generacijama, ali za razliku od nekih kolega iz filma, Varkol se veoma rano povukao iz sveta glume. Džordan Varkol rođen je 21. novembra 1985. godine u Nju Rošelu, u saveznoj državi Njujork. Glumačku karijeru započeo je vrlo mlad, a najveću popularnost stekao je upravo ulogom Froga u filmu "Mali neposedi".

Džordan Varkol kao dete u filmu Mali mangupi Foto: Amblin Entertainment / Entertainment Pictures / Profimedia

Nakon tog uspeha pojavio se u nekoliko poznatih televizijskih serija, među kojima su "Čuvari plaže" (Baywatch), "Dosije iks" (The X-Files), "Sedmo nebo" (7th Heaven), "Hej, Arnolde!" (Hey Arnold!), "Voker, teksaški rendžer" (Walker, Texas Ranger). Bavio se i sinhronizacijom animiranih likova, a njegov glas mogao se čuti u nekoliko popularnih crtanih serija i video-igara.

Ipak, početkom 2000-ih njegova glumačka karijera je gotovo potpuno stala.

Odlazak iz sveta glume

Za razliku od brojnih dečjih zvezda koje su pokušavale da ostanu u Holivudu, Džordan je odlučio da krene drugim putem. Nije javno govorio o konkretnom razlogu odlaska iz glume, ali čini se da je jednostavno odlučio da živi daleko od reflektora. Poslednju zapaženiju ulogu ostvario je početkom 2000-ih, nakon čega se potpuno povukao iz filmske industrije.

Džordan Varkol danas vodi veoma povučen život. Ne pojavljuje se često u javnosti, retko daje intervjue i gotovo uopšte nije aktivan na društvenim mrežama. Zbog toga nije poznato čime se danas profesionalno bavi, a detalje iz privatnog života uspešno skriva od očiju javnosti.

Privatan život

Za razliku od mnogih bivših dečjih zvezda, Džordan nikada nije privlačio pažnju emotivnim vezama. Nema potvrđenih informacija o tome da li je oženjen ili u vezi, a ni sam nikada nije javno govorio o svom ljubavnom životu. Možda najzanimljiviji deo njegove priče jeste činjenica da je uspeo da izbegne sudbinu mnogih dečjih glumaca.

Tokom godina njegovo ime se nije povezivalo sa zavisnostima, hapšenjima, finansijskim problemima niti drugim skandalima koji su često pratili nekadašnje mlade holivudske zvezde. Upravo zato je Džordan Varkol ostao zapamćen prvenstveno po ulozi koja ga je proslavila. Iako je odustao od glume, među obožavaocima "Malih mangupa" i danas uživa kultni status, a njegov Frog ostaje jedan od najupečatljivijih likova iz filma.

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