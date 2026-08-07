Zendeja i Tom Holand na premijeri filma "Spajdermen: Novi dan" u Los Anđelesu

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Zendeja i Tom Holand navodno su ove nedelje održali tajnu proslavu venčanja u luksuznom hotelu "Beaverbrook" u engleskom Sariju, za koju su, prema pisanju Daily Maila, izdvojili oko 500.000 funti.

Glumac je još u junu potvrdio da su se on i Zendeja ranije ove godine venčali na intimnoj ceremoniji, a sada su, nakon niza poslovnih obaveza i promotivnih turneja za nove filmove, navodno odlučili da organizuju veliko slavlje za porodicu i prijatelje.

U galeriji pogledajte fotografije Zendeje i Toma Holanda:

1/5 Vidi galeriju Zendeja i Tom Holand Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Iznajmili celo imanje i zabranili mobilne telefone

Proslava je održana u hotelu "Beaverbrook", luksuznom imanju od oko 150 hektara u Sari Hilsu, nedaleko od Tomovog rodnog Kingstona na Temzi.

Kako piše Daily Mail, par je iznajmio ceo kompleks kako bi obezbedio potpunu privatnost. Gostima i zaposlenima bilo je zabranjeno da koriste mobilne telefone kako nijedna fotografija ili snimak ne bi procurili u javnost.

Foto: George Napolitano / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Hotel s pet zvezdica nekada je bio u vlasništvu novinskog magnata lorda Beverbruka, koji je tamo ugostio brojne poznate osobe, među njima i Vinstona Čerčila. Kompleks ima 56 soba i apartmana i poznati japanski restoran s neobičnim stolovima u obliku balona na vruć vazduh.

Tom potvrdio da su se venčali

Tom je prošlog meseca u intervjuu za Esquire UK prvi put javno potvrdio da su on i Zendeja već u braku.

Govoreći o viralnim fotografijama koje su, uz pomoć veštačke inteligencije, prikazivale njihovo navodno venčanje, otkrio je da članovi njihove porodice nisu naseli na njih.

Tom Holand Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Ne, jer su svi bili tamo... To je sve što ću reći o tome", izjavio je glumac i tako potvrdio da je pravo venčanje zaista održano.

Da su se venčali još je u februaru nagovestio i Zendejin dugogodišnji stilista Lo Roač tokom dodele Actor Awardsa u Los Anđelesu.

"Venčanje se već dogodilo. Propustili ste ga", rekao je tada, ali par njegove reči nije želeo da komentariše.

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