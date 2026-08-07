Vrtoglava cifra: Otkriveno koliko su Zendeja i Tom Holand novca potrošili na tajnu proslavu venčanja
Zendeja i Tom Holand navodno su ove nedelje održali tajnu proslavu venčanja u luksuznom hotelu "Beaverbrook" u engleskom Sariju, za koju su, prema pisanju Daily Maila, izdvojili oko 500.000 funti.
Glumac je još u junu potvrdio da su se on i Zendeja ranije ove godine venčali na intimnoj ceremoniji, a sada su, nakon niza poslovnih obaveza i promotivnih turneja za nove filmove, navodno odlučili da organizuju veliko slavlje za porodicu i prijatelje.
U galeriji pogledajte fotografije Zendeje i Toma Holanda:
Iznajmili celo imanje i zabranili mobilne telefone
Proslava je održana u hotelu "Beaverbrook", luksuznom imanju od oko 150 hektara u Sari Hilsu, nedaleko od Tomovog rodnog Kingstona na Temzi.
Kako piše Daily Mail, par je iznajmio ceo kompleks kako bi obezbedio potpunu privatnost. Gostima i zaposlenima bilo je zabranjeno da koriste mobilne telefone kako nijedna fotografija ili snimak ne bi procurili u javnost.
Hotel s pet zvezdica nekada je bio u vlasništvu novinskog magnata lorda Beverbruka, koji je tamo ugostio brojne poznate osobe, među njima i Vinstona Čerčila. Kompleks ima 56 soba i apartmana i poznati japanski restoran s neobičnim stolovima u obliku balona na vruć vazduh.
Tom potvrdio da su se venčali
Tom je prošlog meseca u intervjuu za Esquire UK prvi put javno potvrdio da su on i Zendeja već u braku.
Govoreći o viralnim fotografijama koje su, uz pomoć veštačke inteligencije, prikazivale njihovo navodno venčanje, otkrio je da članovi njihove porodice nisu naseli na njih.
"Ne, jer su svi bili tamo... To je sve što ću reći o tome", izjavio je glumac i tako potvrdio da je pravo venčanje zaista održano.
Da su se venčali još je u februaru nagovestio i Zendejin dugogodišnji stilista Lo Roač tokom dodele Actor Awardsa u Los Anđelesu.
"Venčanje se već dogodilo. Propustili ste ga", rekao je tada, ali par njegove reči nije želeo da komentariše.
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