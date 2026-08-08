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Neki trendovi se, kad je reč o manikiru, pojave nakratko i brzo nestanu, ali tu su i nijanse koje su bez sumnje uvek u modi i s njima nema greške nikad, pa ni u letnjoj sezoni.

Takav provereni klasik je bio izbor glumice Jelisavete Orašanin pred njen nedavno put u Indoneziju, gde je uživala sa ćerkom Petrom i sinom Bogdanom.

Jelisaveta na Baliju Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Kako smo videli na više njenih fotografija i snimaka s Balija, glumica je za ovu priliku odabrala crveni manikir, koji deluje vedro, luksuzno i savršeno se uklapa uz preplanuli ten.

Ona se opredelila za upečatljive crvene nokte s toplim, koralnim prizvukom, što je odličan izbor za letnje dane jer je nijansa dovoljno efektna da privuče pažnju, ali i toliko klasična da se lako uklapa u svaki stajling.

Crveni manikir je idealan za leto

Isto bismo mogli da kažemo i za zimu, ali, da, crveni nokti savršeno idu uz najtoplije dane u godini!

Crvena boja na noktima ima posebnu moć jer vizuelno čini da ruke deluju negovanije i daje celom izgledu dozu sofisticiranosti.

Tokom toplijih meseci posebno lepo izgledaju svetlije varijante poput koralne, boje paradajza ili crvene s primesama narandžaste, pošto deluju zanimljivije od klasične tamnocrvene.

Ove nijanse odlično se slažu s belim haljinama, lanenim kompletima, teksasom, kao i s jarkim letnjim bojama, a izgledaju moćno i na kratkim noktima, kojima daju uredan i moderan izgled, kao i na dužim, bademastim.

VIDEO: Jelisaveta i Pavle