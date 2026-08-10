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Kad je pre nekoliko dana objavljena tema predstojeće Met gale, nije bilo portala na svetu koji je nije opisao kao kontroverznu.

U pitanju je "Džon Galijano: Horizonti", Ana Vintur, bivša višedecenijska urednica magazina Vogue i jedna od najuticajnijih osoba u svetu mode, planira da 2027. godine oda veliko priznanje dizajneru Džonu Galijanu, uprkos njegovoj kontroverznoj prošlosti.

Prema izvorima bliskim organizaciji događaja, Ana Vintur godinama želi da posveti jednu od najvećih modnih izložbi upravo britanskom dizajneru, kog smatra jednim od najvećih kreativaca u istoriji mode.

Džon Galijano na Met Gali Foto: Christopher Peterson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Međutim, najava njegovog mogućeg povratka u centar pažnje izazvala je i snažne kritike zbog njegovog antisemitskog ispada iz 2011. godine, nakon kojeg je Galijano izgubio poziciju kreativnog direktora modne kuće Dior.

Ana Vintur smatra Galijana kreativnim genijem

Biografkinja Ane Vintur Ejmi Odel je istakla da donedavna urednica časopisa Vogue već dugo ima posebno mišljenje o Galijanovom radu.

– Ana je rekla da joj je omiljena modna revija svih vremena Galijanova kolekcija za jesen/zimu 1994. godine, često nazivana "Crna revija". Zamislite koliko je modnih revija ova žena pogledala, a upravo tu bira kao najbolju. Ona smatra da je on kreativni genije i opsednuta je njim – rekla je Odel.

Galijano je tokom karijere ostavio dubok trag u modnom svetu, a radio je za kuće Dior, Givenchy i Maison Margiela, dok su njegove revije uglavnom opisivane kao spoj pozorišta, istorije, umetnosti i visoke mode.

Navodno Ana Vintur smatra da Galijanova karijera ne bi trebalo da bude definisana samo jednim trenutkom, već celokupnim doprinosom umetnosti.

Ana Vintur i Džon Galijano Foto: Nick Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kritike zbog Galijanovog antisemitskog ispada

Ipak, odluka da Galijano bude među trojicom živih dizajnera kojima bi muzej odao priznanje je očekivano, izazvala negodovanje dela javnosti.

Filip Viržiti, jedan od ljudi koje je Galijano izvređao u jednom pariskom baru 2011. godine, kritikovao je ideju da dizajner ponovo dobije ovakav prostor.

U svojoj knjizi "Afera Galijano", Viržiti ga je nazvao "čovekom koji je naneo veliku štetu"i naveo da mu ne može oprostiti.

– Ne opraštam mu, posebno zato što je podneo tužbu za klevetu protiv nas, iako je on bio taj koji nas je napao – napisao je Viržiti.

On je dodao da smatra da Galijanova izvinjenja nakon incidenta nisu bila iskrena i da su bila izrečena prvenstveno zbog pravnog procesa.

1/7 Vidi galeriju Džon Galijano Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Francois Guillot / AFP / Profimedia, GERARD JULIEN / AFP / Profimedia

Pojedine javne ličnosti najavile bojkot Met gale 2027.

Glumica Džil Kargman, poznata po seriji Odd Mom Out i dugogodišnja gošća Met gale, rekla je da je razočarana zbog mogućnosti da Galijano uopšte dobije ovakvu počast.

– Zgrožena sam. Pretpostavljam da je antisemitizamsada prihvatljiv u najvažnijem muzeju umetnosti – izjavila je ona.

Kargmanova je potvrdila da neće prisustvovati događaju ukoliko Galijano bude jedan od glavnih dizajnera kojima će biti posvećena izložba, a smatra i da bi dizajner bio "kenselovan" trajno da je vređao "bilo koju drugu manjinu".

Slične optužbe iznela je i PR stručnjakinja Loren London, koja tvrdi da je prisustvovala još jednom Galijanovom antisemitskom ispadu 2019. godine u jednom italijanskom spa centru. Ona je navela da dizajner tada nije bio pod dejstvom alkohola ili drugih supstanci, kao što je bio slučaj 2011.

Ana Vintur kaže da Galijanov rad zaslužuje veliku izložbu

Ana Vintur je u izjavi za javnost branila odluku da se Galijanovoj karijeri posveti velika izložba.

– Ne postoji niko ko više zaslužuje izložbu ovog obima od Džona Galijana – rekla je i istakla da njegov rad "spaja znanje i kreativnost, tamu i svetlost, prošlost, sadašnjost i budućnost koje se sudaraju na briljantan način".

Ona je dodala da izložba neće ignorisati problematične delove njegove prošlosti.

– On je veliki dizajner i njegova karijera nije definisana jednim trenutkom, iako će taj trenutak živeti s njim do kraja života. Izložba neće izbeći tamu iz Džonove prošlosti. To je deo onoga što ga je oblikovalo. Prikazaćemo ceo tok njegove karijere i suočiti se sa svim njenim delovima – poručila je.

Ana Vintur, Met Gala 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Jevrejske organizacije traže konkretne korake protiv antisemitizma

Iz Antidifamacijske lige (ADL) naveli su da prihvataju Galijanovo izvinjenje i smatraju da je dizajner iskreno preispitao svoje postupke. Direktor ove organizacije Džonatan Grinblat je rekao da je važno iskoristiti izložbu kao priliku za stvarnu borbu protiv antisemitizma.

– ADL je odavno prihvatio izvinjenje Džona Galijana i veruje da se on iskreno suočio sa svojom prošlošću. Ali trenutak je važan. Antisemitizam raste, a jevrejska zajednica u Njujorku oseća da njeni problemi nisu dovoljno čuti – rekao je Grinblat.

On je pozvao Muzej umetnosti "Metropoliten" i modne institucije da ne ostanu samo na simboličnim gestovima, već da preduzmu konkretne akcije.

Ana Vintur i Džon Galijano Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Galijano se nakon skandala povukao nakratko

Kontroverza iz 2011. godine dovela je do sudskog procesa u Parizu, a Galijano je proglašen krivim za javne uvrede zasnovane na poreklu osobe i kažnjen novčanom kaznom.

Dizajner je tada izjavio da se borio sa zavisnošću od alkohola, tableta za spavanje i valijuma, a kasnije je pričao o svom procesu oporavka i kako je promenio svoj život posle incidenta. Od 2014. do 2024. bio je na čelu brenda Maison Margiela, a nedavno je Zara najavila saradnju s Galijanom.

Ipak, uprkos tome što je deo modne industrije prihvatio njegov povratak, kritičari smatraju da njegova prošlost ne sme biti zanemarena.

Prema rečima Ejmi Odel, upravo je sposobnost Ane Vintur da pruži drugu šansu ljudima jedan od razloga zbog kojih bi ova izložba mogla da se realizuje.

– Mislim da će se to dogoditi – na tome se radi već godinama. Ana ima neverovatnu moć da rehabilituje ljude i pomogne im da ponovo dobiju posao – rekla je ona.

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