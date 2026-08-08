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Kada se kao trinaestogodišnjak pojavio u filmu "Terminator 2: Sudnji dan“, Edvard Furlong je za samo nekoliko meseci prešao put od anonimnog dečaka do jednog od najtraženijih mladih glumaca u Holivudu. Publika ga je obožavala, kritičari nagrađivali, a filmski studiji u njemu videli buduću veliku zvezdu.

Umesto karijere kakva mu se predviđala, usledile su godine zavisnosti, izgubljenih uloga, hapšenja i sudskih procesa. Furlong je 2. avgusta napunio 49 godina, a njegova životna priča ostala je jedan od najupečatljivijih primera koliko prerana slava može da bude razorna za dete koje uz sebe nema dovoljno stabilnih odraslih ljudi.

Od centra za mlade do svetske slave

Pogledajte u galeriji kadrove iz kultnog filma:

1/5 Vidi galeriju Edvard Furlong koji je igrao Džona Konora u filmu Terminator 2 Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia, Carolco Pictures / AFP / Profimedia

Furlong nije pohađao časove glume niti je maštao o filmskoj karijeri. Kasting direktorka Mali Fin primetila ga je u jednom centru za mlade u Kaliforniji dok je tražila dečaka koji bi mogao da igra Džona Konora u nastavku „Terminatora“.

Džejms Kameron u početku nije bio potpuno zadovoljan njegovom audicijom, ali je Furlong ipak dobio još jednu priliku. Odluka se pokazala kao pun pogodak. Njegov buntovni Džon Konor, dečak od čijeg opstanka zavisi budućnost čovečanstva, postao je jedan od najprepoznatljivijih likova akcionog filma devedesetih.

Za debitantsku ulogu osvojio je nagrade MTV Movie Award i Saturn, a svet mu se praktično preko noći potpuno promenio. Od dečaka bez ikakvog iskustva postao je tinejdžerski idol čije su fotografije objavljivane u časopisima širom sveta.

Edvard Furlong koji je igrao Džona Konora u filmu Terminator 2 Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Karijera nije stala na „Terminatoru“. Usledile su uloge u ostvarenjima „Groblje kućnih ljubimaca 2“, „Američko srce“, „Naš sopstveni dom“ i „Detroit Rock City“. Jednu od najboljih uloga odigrao je u drami „Američka istorija iks“, u kojoj je uz Edvarda Nortona tumačio Denija Vinjarda.

Odrasla žena u životu trinaestogodišnjaka

Dok je pred kamerama nizao uspehe, u njegovom privatnom životu nije bilo ni približno toliko sigurnosti. Odrastao je u nestabilnim porodičnim okolnostima, biološkog oca nikada nije upoznao, a brigu o njemu jedno vreme preuzeli su tetka i ujak.

Edvard Furlong u filmu Američka istorija iks Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Upravo u periodu kada je snimao film koji ga je proslavio, upoznao je Žaklin Domak. Njemu je bilo 13, a njoj 26 godina. Radila je na snimanju, a kasnije je postala njegov privatni učitelj. Njihov odnos prerastao je u vezu kada je Furlong imao 16, a Domak 29 godina, zbog čega su se njegovi staratelji obratili i sudu.

On je bio dete, dok je ona bila odrasla žena koja je imala ulogu autoriteta i starala se o njegovom obrazovanju.

Porodica nije uspela da ih razdvoji, a Furlong se zbog Domak udaljio od najbližih. Ona je potom postala i njegova menadžerka, dok je njihov odnos trajao veći deo devedesetih.

Veza koju bi najradije izbrisao

Nakon raskida usledila je nova javna drama. Domak je 1999. godine tužila glumca, tvrdeći da joj pripada deo prihoda koje je ostvario dok mu je bila menadžerka, a iznela je i optužbe za nasilje. Postupak je iste godine odbačen.

Furlong je kasnije govorio da bi taj odnos, kada bi mogao, izbrisao iz svog života. Kako je objasnio, u vreme kada mu je bila potrebna zaštita niko mu nije jasno rekao da ono kroz šta prolazi nije zdravo ni primereno njegovim godinama.

Dok su odrasli oko njega vodili bitke oko starateljstva, novca i upravljanja karijerom, mladi glumac pokušavao je da se snađe sa slavom koju nije bio spreman da nosi.

Zavisnost mu uzela najveću priliku

Pravi sunovrat počeo je početkom dvehiljaditih, kada su alkohol i droga sve više upravljali njegovim životom. Furlong je odlazio na lečenje, ali su se periodi oporavka smenjivali sa novim posrtanjima.

Najskuplju cenu platio je kada je trebalo da ponovo igra Džona Konora u filmu „Terminator 3: Pobuna mašina“. Dobio je ugovor vredan milione dolara, uz uslov da ne koristi narkotike. Klauzulu je prekršio i ostao bez uloge koja je mogla da oživi njegovu karijeru. Umesto njega angažovan je Nik Stal.

Furlong je godinama kasnije otvoreno priznao da je sam uništio ogromnu priliku. U jednom razgovoru opisao je kako je vest o unosnom ugovoru proslavio upravo odlaskom po kokain, iako je zabrana korišćenja droge bila izričito navedena u dokumentu koji je tek potpisao.

Hapšenja i nestanak iz velikih filmova

Gubitak „Terminatora 3“ nije označio kraj problema. Usledili su novi odlasci na rehabilitaciju, hapšenja, kršenje zaštitnih mera i postupci zbog nasilja u partnerskim odnosima. Veliki studiji prestali su da mu nude značajne uloge, pa se nekadašnja tinejdžerska zvezda uglavnom pojavljivala u niskobudžetnim i nezavisnim ostvarenjima.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao u jeku borbe sa zavisnošću:

1/5 Vidi galeriju Edvard Furlong tokom borbe sa zavisnošću Foto: David Tonnessen / Pacific coast news / Profimedia, CPA / Pacific coast news / Profimedia, Hyperstar / Alamy / Profimedia

Njegov izgled menjao se zajedno sa životom koji je vodio, pa su fotografije iz tog perioda često izazivale šok među ljudima koji su ga pamtili kao dečaka sa dugom kosom iz „Terminatora“. Iza tih poređenja, međutim, nalazile su se godine ozbiljne zavisnosti, zdravstvenih problema i pokušaja lečenja.

Pokušava da izgradi novi život

Poslednjih godina Furlong mnogo otvorenije govori o onome što mu se dogodilo. Godine 2022. objavio je da je četiri godine trezan i da se, nakon dugog perioda provedenog u senci sopstvenih problema, ponovo okrenuo glumi.

U međuvremenu je snimio nekoliko nezavisnih projekata, a u svet „Terminatora“ nakratko se vratio 2019. godine. U filmu „Terminator: Mračna sudbina“ korišćeni su njegov lik i digitalno podmlađeno lice, dok je telo mladog Džona Konora odigrao drugi glumac.

Edvard Furlong danas Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Edvard Furlong danas izgleda neuporedivo drugačije nego 1991. godine, ali to je možda i najmanje važan deo njegove priče. Mnogo je značajnije što je, posle decenija provedenih u zavisnosti i samouništenju, uspeo da napravi korak ka oporavku.

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