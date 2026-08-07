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Dok se vatrogasci u američkoj saveznoj državi Vašington bore sa velikim šumskim požarima, Sidni Svini vratila se u rodni Spokane kako bi pomogla ugroženim stanovnicima.

Glumica i njen dečko, muzički producent Skuter Braun, uključili su se u pripremu obroka za evakuisane porodice i vatrogasce. Svini je viđena kako kupuje namirnice i sarađuje sa lokalnim restoranima, a navodno je uplatila i značajne donacije humanitarnim organizacijama.

Pomaže ljudima na terenu

Sidni Svini i Skuter Braun - paparaco, februar 2026. Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Prema pisanju TMZ-a, glumica učestvuje u organizovanju hrane i privremenog smeštaja za ljude koji su morali da napuste svoje domove. Požari su za nju i lična tragedija, jer u Spokaneu i dalje žive članovi njene porodice.

„Spokane je oduvek moj dom. Tu sam odrasla, tu mi i danas živi porodica i tu su ljudi i mesta koji su me oblikovali“, napisala je na Instagramu.

Vatra je uništila više od 4.200 hektara i oštetila najmanje 700 objekata, dok je oko 65.000 stanovnika dobilo naredbu za evakuaciju.

Pogođena i njena porodica

Zvezda serija „Euforija“ i „Beli lotos“ potvrdila je da se među ugroženima nalaze i njeni rođaci.

Foto: printscreen/instagram/sydney_sweeney

„Hiljade porodica izgubile su domove, imovinu i poslove, a među njima su i članovi moje porodice“, poručila je.

Svini je upozorila da se njena rodna zajednica nikada nije suočila sa razaranjem ovakvih razmera. Istakla je i da Spokane ne dobija jednaku medijsku pažnju i pomoć kao veliki gradovi pogođeni sličnim katastrofama.

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