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Frenk Sinatra ostao je upamćen kao jedan od najznačajnijih pevača 20. veka, dobitnik Oskara i umetnik čiji se glas i danas prepoznaje posle samo nekoliko taktova. Ipak, iza blistave karijere krio se veoma buran privatni život, ispunjen brakovima, prevarama, ljubomorom i vezama sa nekim od najpoznatijih žena starog Holivuda.

Sinatra se ženio četiri puta, dok se broj njegovih ljubavnica nikada nije mogao pouzdano utvrditi. Tvrdnje da je bio sa više od 1.000 žena ostale su deo holivudskih legendi, ali njegova neverstva nisu bila tajna ni suprugama ni javnosti.

Prva supruga podnosila njegove prevare

Frenk Sinatra i Nensi Barbato sa decom Foto: Edward Roth / Alamy / Profimedia

Prvu suprugu Nensi Barbato upoznao je još 1934. godine u Nju Džerziju, mnogo pre nego što je postao svetska zvezda. Venčali su se 1939. i dobili troje dece – Nensi, Frenka Sinatru Mlađeg i Tinu.

Njihov brak trajao je tokom njegovog uspona, ali je bio opterećen čestim odsustvima i aferama. Kada se porodica preselila u Holivud, njegove veze sa drugim ženama postale su sve češća tema u medijima. Nensi je dugo ostajala uz njega, ali je brak konačno okončan 1951. godine, nakon što je Sinatrina veza sa Avom Gardner postala javna.

Uprkos svemu, bivši supružnici ostali su bliski. Nensi se nikada više nije udavala, a Sinatra je i posle razvoda posećivao njen dom i održavao kontakt sa porodicom.

Frenk Sinatra i Nensi Barbato sa decom Foto: Edward Roth / Alamy / Profimedia

Ava Gardner bila je ljubav njegovog života

Samo nekoliko dana nakon što se zvanično razveo, Sinatra se venčao sa Avom Gardner. Oboje su u tom trenutku bili velike zvezde, a njihova veza izazvala je skandal jer je pevač zbog nje napustio suprugu i troje dece.

Njihov brak bio je podjednako strastven i razoran. Voleli su se, ali su se često svađali, rastajali i mirili, dok su njihove burne scene povremeno završavale i na stranicama štampe. Gardnerova je kasnije priznala da je Sinatra bio ljubav njenog života.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/9 Vidi galeriju Ava Gardner i Frenk Sinatra imali su turbulentan brak Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia, Cinema Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia, JRC / Hollywood Archive / Profimedia

U vreme kada je njegova karijera bila u ozbiljnoj krizi, upravo mu je Ava svojim uticajem pomogla da dobije ulogu u filmu „Odavde do večnosti“. Sinatra je za nju osvojio Oskara za najbolju sporednu mušku ulogu, a taj uspeh vratio ga je na sam vrh Holivuda.

Brak su obeležile i dve prekinute trudnoće. Gardnerova je smatrala da njihov nestabilan odnos nije okruženje u kojem bi dete moglo da odrasta.

„Jedva smo uspevali da brinemo o sebi. Kako bismo brinuli o bebi?“, objasnila je kasnije.

Razdvojili su se 1953, a razvod je okončan četiri godine kasnije. Bez obzira na sve sukobe, ostali su povezani i nastavili da se čuju sve do njene smrti 1990. godine.

Navodno je svojim prijateljicama rekla da on više ne može seksualno da je zadovolji. Sinatra je bio očajan, pokušao je da prereže vene samo da je vrati, ali ona nije reagovala. Nije ga čak ni posetila u bolnici. Uprkos svemu, nakon razvoda je 1957. godine izjavila:

"Nikada nisam bila srećnija nego u braku s Frenkom. Da se ponovo udajem, udala bih se samo za njega. Da sam htela da ga delim s drugim ženama, bili bismo srećni", preneo je ranije Daily Mail.

Frenk Sinatra, Ava Gardner Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Brak sa 29 godina mlađom glumicom

Sinatrina treća supruga bila je glumica Mija Farou. Kada su se venčali 19. jula 1966. godine, njemu je bilo 50, a njoj samo 21 godina. Ogromna razlika u godinama od početka je privlačila pažnju javnosti, ali nije bila jedini problem u njihovom odnosu.

Sinatra je navodno očekivao da mlada supruga zapostavi glumu i više se posveti braku, dok Farou nije želela da odustane od karijere. Konačni sukob izbio je tokom snimanja filma „Rozmarina beba“, kada nije mogla da prihvati ulogu u njegovom filmu „Detektiv“. Papire za razvod dobila je na snimanju, a njihov brak okončan je 1968. godine.

Frenk Sinatra, Mija Farou venčanje Foto: The Hollywood Archive / Avalon / Profimedia

Ipak, ni posle razvoda nisu potpuno prekinuli odnos. Farou je godinama kasnije tvrdila da se njih dvoje, u emotivnom smislu, nikada nisu sasvim razdvojili.

Mir pronašao u četvrtom braku

Poslednji put Sinatra se oženio 1976. godine. Njegova četvrta supruga bila je Barbara Marks, nekadašnja žena Zepa Marksa. Zajedno su ostali više od dve decenije, sve do pevačeve smrti.

Frensk Sinatra sa četvrtom suprugom Barbarom Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Sinatra je preminuo 14. maja 1998. godine u Los Anđelesu od posledica srčanog udara. Imao je 82 godine.

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