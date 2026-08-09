Nije bilo tinejdžera koji nije obožavao ovaj film: Gde su danas zvezde kultne "Pepeljuge"
Romantična komedija "Pepeljuga" (A Cinderella Story) iz 2004. godine mnogima je obeležila odrastanje. Moderna verzija poznate bajke, u kojoj se umesto staklene cipelice traži vlasnica izgubljenog mobilnog telefona, osvojila je publiku širom sveta i s vremenom stekla kultni status među ljubiteljima tinejdžerskih filmova. Iako su kasnije snimljeni brojni nastavci, upravo se original sa Hilari Daf i Čadom Majklom Marejem i danas smatra najomiljenijim.
Glavne uloge koje su obeležile generaciju
Hilari Daf utelovila je Samantu Sem Montgomeri, vrednu srednjoškolku koja nakon očeve smrti živi sa okrutnom maćehom Fionom i njenim razmaženim ćerkama, dok istovremeno sanja o studijama na Prinstonu.
Pogledajte u galeriji kadrove iz kultne komedije:
U vreme snimanja bila je jedna od najvećih tinejdžerskih zvezda zahvaljujući seriji "Lizi Makgvajer", a nakon filma uspešno je gradila i glumačku i muzičku karijeru. Poslednjih godina gledali smo je u humorističkoj seriji "Kako sam upoznala vašeg oca", a posvetila se i porodičnom životu.
Njen filmski partner Čad Majkl Marej glumio je Ostina Ejmsa, najpopularnijeg dečka u školi i zvezdu školskog fudbalskog tima koji se zaljubljuje u tajanstvenu devojku sa kojom se dopisuje preko interneta, ne znajući da je reč upravo o Sem. Početkom 2000-ih bio je jedan od najvećih tinejdžerskih idola zahvaljujući seriji "Tinejdžerske vode" (One Tree Hill), a i danas je aktivan u filmskim i televizijskim projektima.
Nezaboravne sporedne uloge
Jednu od najupečatljivijih uloga imala je Dženifer Kulidž kao sebična i pomalo bizarna maćeha Fiona. Njene duhovite scene mnogi obožavaoci i danas pamte, a glumica je godinama kasnije doživela veliki profesionalni uzlet zahvaljujući seriji „Beli lotos“, za koju je osvojila dva Emija i Zlatni globus.
Redžina King utelovila je Rindu, toplu i brižnu menadžerku restorana koja Sem pruža podršku i zapravo predstavlja modernu verziju dobre vile iz originalne bajke. Nakon ovog filma ostvarila je jednu od najuspešnijih karijera u Holivudu, osvojila Oskara za sporednu žensku ulogu u filmu "Ulica Bils", kao i četiri nagrade Emi.
Kultni status i nostalgija 2000-ih
I više od dve decenije nakon premijere, "Pepeljuga" ostaje jedan od omiljenih tinejdžerskih filmova 2000-ih. Publika mu se i danas rado vraća zbog simpatične ljubavne priče, prepoznatljivog humora, nezaboravne muzike iz filma i nostalgije za periodom koji je obeležio čitavu jednu generaciju.
(Kurir.rs/ShowBuzz)
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