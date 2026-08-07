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Supruga holivudskog glumca Brusa Vilisa, Ema Heming, otkrila je koji je bio prvi znak po kome je primetila da kod poznatog glumca nešto nije u redu. To se desilo mnogo pre nego što mu je dijagnostikovana frontotemporalna demencija (FTD).

Mucanje kao prvi znak bolesti

Kako je ispričala u podkastu „Making Space with Hoda Kotb“, prvi simptom nije bio gubitak pamćenja, već povratak problema sa mucanjem, sa kojim se glumac borio kao dečak.

1/7 Vidi galeriju Na paparaco fotografijama Brusa Vilisa se jasno vidi koliko je bolest uznapredovala Foto: Bruce/Javiles / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Porodica Vilis je 2023. godine saopštila da slavni glumac boluje od frontotemporalne demencije, ređeg oblika demencije koji pre svega utiče na ponašanje, govor i sposobnost komunikacije.

Ema Heming kaže da je primetila kako Brus ponovo počinje da muca, iako je taj problem godinama uspešno držao pod kontrolom.

„Primetila sam da ponovo muca. Kao dete imao je izražen problem sa mucanjem, ali je tokom života naučio kako da ga kontroliše. Onda sam shvatila da mu to više ne polazi za rukom“, ispričala je.

U tom trenutku nije ni slutila da je upravo to jedan od prvih simptoma bolesti koja će kasnije biti dijagnostikovana.

Borba sa osećajem krivice

Ema je govorila i o tome koliko joj je teško da uskladi brigu o suprugu sa sopstvenim životom. Priznala je da zbog porodične situacije nije želela da proslavi svoj 50. rođendan.

Na kraju je, na nagovor prijatelja, organizovala malo slavlje, ali kaže da je tokom cele proslave osećala krivicu.

„Taj osećaj me stalno prati. Naučila sam da mi krivica ne pomaže i često se zapitam šta bi Brus želeo za mene“, rekla je.

Ema Heming Vilis, Brus Vilis - zajednička fotografija Foto: printscreen/instagram/emmahemingwillis

Razlikuje se od Alchajmerove bolesti

Ema Heming je želela da razjasni i jednu od najčešćih zabluda o bolesti svog supruga. Kako kaže, mnogi pretpostavljaju da demencija automatski znači potpuni gubitak pamćenja.

„Ljudi me često pitaju da li me se Brus uopšte seća. Seća me se, jer on nema Alchajmerovu bolest, već frontotemporalnu demenciju. Kada ljudi čuju reč demencija, odmah pomisle na gubitak pamćenja, ali postoje različiti oblici ove bolesti“, objasnila je.

Frontotemporalna demencija razlikuje se od Alchajmerove bolesti po tome što u ranim fazama češće pogađa govor, komunikaciju, ponašanje i ličnost, dok problemi sa pamćenjem nisu nužno prvi simptom.

(Kurir.rs/Najžena)

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