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Smrt princeze Dajane 31. avgusta 1997. godine već gotovo tri decenije prati niz teorija zavere. Ipak, zvanične istrage sprovedene u Francuskoj i Velikoj Britaniji zaključile su da je princeza od Velsaživot izgubila u saobraćajnoj nesreći u Parizu.

Francuska istraga završena 1999. godine utvrdila je da je reč o saobraćajnoj nesreći. Istražni sudija Erve Stefan zaključio je i da se paparaci u trenutku sudara nisu nalazili neposredno uz Mercedes S280 u kom su bili Dajana i Dodi Fajed, te da se zbog toga ne mogu smatrati krivično odgovornim za njihove smrti.

U galeriji pogledajte mesto saobraćajne nesreće u kojoj su poginuli princeza Dajana i Dodi Fajed:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana - mesto saobraćajne nesreće Foto: Profimedia

Godinama kasnije slučajem su se bavile i britanske vlasti. Porota je 2008. zaključila da je reč o nezakonitom usmrćenju, te deo odgovornosti pripisala vozaču Henriju Polu, ali i paparacima koji su pratili Mercedes. Utvrđeno je ni da Dajana i Dodi nisu bili vezani sigurnosnim pojasevima, što je doprinelo smrtnom ishodu nakon što je automobil udario u stub u tunelu Pont de l'Alma.

Uprkos rezultatima zvaničnih istraga, sumnje nisu nestale. Među najglasnijima koji su osporavali zvaničnu verziju bili su britanski Daily Express i Mohamed al Fajed, otac Dodija Fajeda.Egipatski preduzetnik godinama je tvrdio da njegov sin i Dajana nisu stradali slučajno nego da su bili žrtve unapred pripremljenog atentata.

Mohamed Al Fajed Foto: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Dodatnu pažnju izazvala je 2003. godine tvrdnja Dajaninog nekadašnjeg batlera Pola Barela. Objavio je belešku za koju je tvrdio da ju je princeza napisala 1995. U njoj je Dajana navodno izrazila bojazan da njen tadašnji suprug, današnji kralj Čarls, planira da izazove saobraćajnu nesreću u kojoj bi, između ostalog, mogle da joj otkažu kočnice, te da bi zadobila tešku povredu glave. Prema toj tvrdnji, motiv bi bio Čarlsov budući brak.

Dajana je navodno verovala i informacijama prema kojima bi ona i Kamila trebalo da budu uklonjene iz Čarlsovog života kako bi on mogao da se oženi oženiti Tigi Leg-Bork. Naknadno se pokazalo da su takve tvrdnje bile povezane s manipulacijama novinara Martina Bašira, koji se njima služio kako bi pridobio Dajanu za intervju koji je dala BBC-ju.

Foto: Profimedia

Zbog brojnih sumnji i optužbi londonska Metropolitanska policija je 2004. pokrenula veliku istragu nazvanu Operation Paget. Vodio ju je bivši poverenik Džon Stivens, a istražitelji su trebali da provere čak 175 različitih tvrdnji i teorija zavere koje je iznosio Mohamed al Fajed.

U sklopu istrage ispitan je i Čarls. Izjavio je da pre toga nije znao za Dajaninu belešku iz 1995, te da mu nije bilo jasno zbog čega je njegova bivša supruga strahovala od takvog scenarija. Al Fajeda to nije ubedilo, te je nastavio da zastupa tezu da su Dajana i njegov sin ubijeni.

kralj Čarls Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Posebno se proširila teorija povezana s Henrijem Polom, vozačem Mercedesa u noći nesreće. U zavisnosti od verzije priče, tvrdilo se da je sarađivao s britanskom obaveštajnom službom MI6, francuskim službama ili Amerikancima.

Al Fajed je bio uveren da je Pol zapravo bio agent MI6, te da nije slučajno završio za volanom automobila te večeri. Međutim, istražitelji Operacije Paget nisu pronašli dokaze koji bi Henrija Pola povezali s britanskom ili bilo kojom drugom obaveštajnom službom.

Dodi Fajed i princeza Dajana Foto: MAXPPP / Newscom / Profimedia

Sumnje su se pojavile i oko njegovog stanja pre nesreće. Toksikološke analize pokazale su da je u krvi imao više od tri puta veću koncentraciju alkohola od granice dozvoljene francuskim zakonom.

Al Fajed je angažovao britanskog patologa koji je doveo u pitanje verodostojnost tih nalaza. Francuske vlasti potom su sprovele dodatne analize, među kojima i ispitivanje očne tečnosti, a rezultati su ponovo potvrdili visoku koncentraciju alkohola. Utvrđeno je takođe da je Pol uzimao antidepresive.

U galeriji pogledajte fotografije Dodija Fajeda i princeze Dajane:

1/4 Vidi galeriju Dodi Al Fajed i princeza Dajana Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia

Zagovornici teorija zavere pozivali su se i na snimke nadzornih kamera iz hotela "Ritz", a tvrdili su da Pol na njima nije izgledao kao osoba pod jakim uticajem alkohola. Forenzički stručnjaci upozorili su, međutim, da izgled i ponašanje ne moraju da odgovaraju izmerenom nivou alkohola u krvi. Kod osoba koje alkohol konzumiraju redovno spoljni znakovi alkoholisanosti mogu biti znatno manje izraženi.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Video: Princ Čarls i princeza Dajana