Barbara Palvin i Dilan Sprus na crvenom tepihu u Kanu dok manekenka pokazuje trudnički stomak

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Glumac Dilan Spraus gostovao je u popularnom podkastu "Not Skinny But Not Fat", gde je ispričao napetu, ali na kraju i pomalo komičnu priču o noći kada je nepoznati muškarac pokušao da uđe u njegov dom dok je sa suprugom Barbarom Palvin bio kod kuće.

Spraus je otkrio da je u trenutku incidenta ležao na kauču kada je čuo muškarca ispred vrata.

„Pitao sam: "Ko je tamo?", a on je odgovorio: "To sam ja." To je stvarno luda stvar za reći. Na trenutak me je skoro ubedio da otvorim vrata.“

Kada je shvatio da nešto nije u redu, Dylan je otrčao na sprat gde je Barbara već legla da spava i rekao joj da se neko nalazi ispred kuće. Zatim je uzeo svoj pištolj, poznati model Kimber 1911, i izašao napolje kako bi proverio šta se dešava.

Dilan i Barbara Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kako je ispričao, izašao je iz kuće za manje od 20 sekundi, a nepoznati muškarac je u međuvremenu završio kod garaže, očigledno zbunjen i pod dejstvom opijata.

„Čuo sam ga kako iz garaže viče: "Niko." Rekao sam mu da izađe iza ugla i da drži ruke tamo gde mogu da ih vidim, jer imam pištolj“, prisetio se glumac.

Međutim, kada je muškarac konačno izašao, Spraus je brzo shvatio da situacija nije toliko opasna koliko je delovala.

„Imao je cigaretu i longboard u rukama. Odmah sam pomislio: "Dobro, nije pretnja. Ovo je samo neki tip iz Santa Monike koji je potpuno naduvan."

TMZ stigao gotovo istovremeno sa policijom

Jedan od najzanimljivijih detalja dogodio se nekoliko trenutaka kasnije.

Prema Dilanovim rečima, policija je stigla veoma brzo, ali je gotovo u isto vreme na lice mesta stigla i ekipa tabloida TMZ.

„Mislim da prate policijske skenere po celom gradu“, našalio se glumac.

U medijima su se nakon incidenta pojavili navodi da je Dilan fizički savladao uljeza, ali on kaže da to nije tačno.

„Pretpostavljam da su zaključili da sam ga oborio jer je bio na zemlji. Nisam ih ispravljao, jer zvuči prilično kul“, rekao je kroz smeh.

Dilan Spraus proslavio se još kao dete zajedno sa svojim bratom blizancem Coleom Sprauseom. Braća su postala svetski poznata zahvaljujući Diznijevoj seriji The Suite Life of Zack & Cody, a kasnije su nastavili karijere odvojenim putem.

Za razliku od brojnih bivših dečjih zvezda, Dilan se poslednjih godina više posvetio privatnom životu i preduzetništvu, dok se povremeno pojavljuje u filmskim i televizijskim projektima.

Barbara Palvin i Dilan Sprus na crvenom tepihu u Kanu dok manekenka pokazuje trudnički stomak Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ljubavna priča sa Barbarom Palvin

Dilan je od 2023. godine u braku sa mađarskom manekenkom Barbarom Palvin, jednom od najpoznatijih modela svoje generacije i bivšim „Victoria's Secret“ anđelom.

Njihova veza traje od 2018. godine, a par je poznat po tome što često deli duhovite trenutke iz zajedničkog života. Iako vode relativno miran privatni život, Barbara i Dylan važe za jedan od omiljenih parova među fanovima zbog opuštenog pristupa slavi i iskrenih nastupa u javnosti, a sada čekaju i prvo dete.

Dilanova priča iz podkasta pokazala je upravo taj smisao za humor - iako je situacija u početku delovala veoma ozbiljno, završila se bez povređenih, uz nekoliko anegdota koje su nasmejale i voditeljku i publiku.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

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